La diffusion de la série Fallout sur Amazon Prime Video a entrainé un regain d'intérêt des joueurs pour la franchise, et offert un énorme coup de projecteur sur la saga de Bethesda. Aussi, les joueurs sont largement revenus sur Fallout 4, l'éditeur en profitant pour offrir une mise à jour de son titre pour lui offrir un petit coup de jeune côté graphique.

Pourquoi Fallout 4 ? Et bien parce que c'est l'épisode majeur de Bethesda qui a inspiré la série TV et qu'il s'agit d'un jeu en solo. Fallout 76, sorti plus récemment, s'est orienté vers le jeu en multijoueur et aura mis presque 2 années et de nombreuses mises à jour pour corriger le tir d'un lancement pour le moins compliqué.

Bethesda offre toutefois une mise à jour à son dernier titre en date : Fallout 76 profite d'une nouvelle zone de jeu et de plusieurs nouveautés.

En juin, Fallout 76 profitera ainsi d'une mise à jour majeure intégrant une nouvelle zone qui permettra d'y installer son C.A.M.P. et d'accéder à des quêtes inédites et d'affronter de nouveaux ennemis.

La mise à jour baptisée Skyline Valley est déjà accessible à certains joueurs depuis les serveurs publics de test sur Steam. Elle sera proposée gratuitement à tous les joueurs sur Xbox One, Xbox Series, PlayStation 4, PlayStation 5 et PC dans le courant du mois de juin.