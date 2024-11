Ubisoft multiplie les frustrations depuis quelques années avec des franchises en perte de vitesse et des choix plus que contestés.

L'éditeur s'est ainsi cassé les dents avec Skull and Bones, un projet qui aura demandé des années de développement et un budget colossal pour des résultats en deçà des attentes, tant de la part des joueurs que de l'éditeur...

En marge de l'annulation de plusieurs projets dans le cadre d'une restructuration profonde, Ubisoft s'est également lancée dans la création d'une toute nouvelle franchise qui devrait surfer sur le succès de deux autres sagas étrangères au catalogue de l'entreprise française.

L'insider Tom Henderson évoque ainsi un projet annulé il y a quatre années repris récemment sous le nom de code Alterra avec une nouvelle orientation.

Il s'agirait d'un jeu qui s'oriente vers le style visuel du voxel Art, et qui s'inspire de Minecraft ainsi que d'Animal Crossing.

C'est Ubisoft Montréal qui travaillerait depuis 18 mois déjà sur ce nouveau projet. Le joueur serait plongé sur une île en cohabitation avec des "matterlings", des habitants dont l'apparence est proche des figurines Funko Pop, c'est-à-dire avec de petits corps et une grosse tête.

Les joueurs pourraient voyager vers d'autres mondes proposant divers biomes avec pour objectif de collecter des ressources et d'affronter des ennemis divers ainsi que la faune locale proposant des créatures fantastiques.

Pour aller plus loin, une partie du jeu miserait sur la construction et la fabrication d'outils et autres éléments au sein du jeu, transformant le titre en bac à sable offrant un environnement propre à l'aventure et à la création.

Selon les fuites, c'est Patrick Redding (Far Cry, Splinter Cell) qui serait en charge du projet chez Ubisoft, associé à Fabien Lhéraud à la production, un ancien de la maison.