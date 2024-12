En février dernier, Microsoft faisait les frais d'un piratage massif avec d'énormes fuites de données concernant la stratégie à long terme du département Xbox. Entre fuites et rumeurs, Sarah Bond, présidente de Xbox prenait la parole pour réagir à la situation et promettait "des choses passionnantes à venir dans le domaine du matériel", promettant une échéance située pendant les fêtes de fin d'année.

La présidente évoquait les investissements réalisés par Xbox dans la prochaine génération de jeux et de matériel, précisant plancher sur "la plus grande avancée technique jamais vue dans une génération de matériel" qui promettait une révolution pour les joueurs, mais aussi pour les créateurs...

En marge, des fuites et rumeurs évoquaient une éventuelle Xbox portable, qu'elle soit autonome ou liée au Cloud du Xbox Game Pass...

Malheureusement à ce jour, aucune annonce n'a eu lieu... Les Game Awards auraient pu être l'occasion pour Microsoft de prendre la parole, mais la firme est restée muette.

Il y a désormais peu de chances que Microsoft tienne sa parole d'autant que la marque avait annoncé avant les Game Awards préférer se tourner vers 2025...

Alors que Sony a lancé sa PlayStation 5 Pro et donné un nouvel intérêt à son PlayStation Portal, on pensait que Microsoft saisirait l'occasion de présenter à son tour quelque chose... Mais visiblement, les choses prennent plus de temps que prévu chez le géant américain.