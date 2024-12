La Steam Deck a connu un succès assez vif cette année encore, notamment avec le lancement de la version OLED de la machine et une baisse progressive de prix.

Une version avec un écran plus qualitatif bien plus lisible à l'extérieur, mais aussi moins gourmand... De quoi offrir une seconde jeunesse à la plateforme, qui pourrait ainsi avoir connu sa meilleure année depuis le lancement du concept.

Valve en profite ainsi pour dévoiler un Top des jeux les plus joués sur Steam Deck en 2024. On parle ici des jeux les plus joués, donc en termes de temps de jeu et non les titres les plus vendus... Un classement qui se veut donc plus raccord avec le succès brut des titres, qui s'établit ainsi :

Elden Ring

Stardew Valley

Baldur’s Gate 3

Balatro

Vampire Survivors

Palworld

Fallout 4

Hades

Dave The Diver

Cyberpunk 2077

Hogwart’s Legacy

Grand Theft Auto V

On note le sursaut de Fallout 4 qui a grimpé de 11 places par rapport à l'année dernière. Un regain d'intérêt de la part des joueurs de par la sortie de la série sur Prime Vidéo associée à une mise à jour next gen plutot réussie du jeu.

Elden Ring s'offre la première place notamment grâce au lancement du DLC Shadow of the Erdtree en été. Sans surprise, Baldur's Gate 3 est également dans le Top 3 avec son contenu en pagaille.

On note également l'essor de plus en plus régulier de jeux indépendants tels que Hades, Dave the Diver ou encore Vampire Survivors... Signe que le marché ne s'oriente pas exclusivement ves les superproductions des grands éditeurs.