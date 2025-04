Nintendo a récemment annoncé le prix de sa Switch 2 mais également de ses jeux, et au passage la marque n'a pas manqué de lancer une polémique. Avec un prix jugé élevé pour la console, il faudra composer avec des jeux allant jusqu'à 90 euros... Sans compter sur les mises à niveau payantes.

Des mises à niveau à plusieurs vitesse

Si Mario Kart World a beaucoup fait parler de lui avec son tarif de 90€, Nintendo est également bousculé pour les mises à niveau "Nintendo Switch 2 Edition".

La Switch 2 sera ainsi automatiquement rétrocompatible avec l'ensemble des jeux Switch déjà sortis. Cela se présente comme une excellente nouvelle puisque la console profitera instantanément d'un large catalogue, et cela facilite la transition pour celles et ceux qui disposent déjà d'une grosse ludothèque Switch.

Mais pour aller plus loin, Nintendo a prévu que les éditeurs et développeurs proposent des mises à niveau de leurs jeux. Concrètement, il sera possible de transformer son droit de licence d'un jeu Switch vers une version "Switch 2 Edition", de façon irréversible.

Cette bascule permettra de profiter d'une mise à jour du titre qui devrait tirer parti des performances de la Switch 2 pour afficher de meilleures textures ou proposer des temps de chargement améliorés...

Avouons-le clairement, pour l'instant les démonstrations d'améliorations graphiques ne sont pas convaincantes et c'est surtout le temps de chargement qui se voit diviser par 2 ou 3 en fonction des titres.

Mais voilà, non seulement les licences transformées ne seront plus lisibles sur Switch standard, mais il faudra, dans la plupart des cas, passer à la caisse.

Des prix qui restent à définir

Selon les premières informations partagées par Nintendo, les prix de ces mises à niveau varie entre 10 et 15€... Autant dire qu'il faudra que ces mises à jour se montrent convaincantes pour que les utilisateurs franchissent le pas...

Heureusement, Nintendo précise que certaines de ces mises à niveau seront gratuites, car surtout (uniquement) orientées vers les temps de chargement. La marque a même dressé une liste officielle :

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

Super Mario Odyssey

The Legend of Zelda: Link’s Awakening

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Captain Toad: Treasure Tracker

New Super Mario Bros. U Deluxe

L’atelier du jeu vidéo

51 Worldwide Games

ARMS

Cérébrale Académie : bataille de méninges

Pokémon Écarlate & Violet

Il ne s'agit que de titres maison, Nintendo laissant le choix aux éditeurs tiers de facturer ou non ces mises à niveau...