L'application Apple Plans qui est actuellement sous les feux des projecteurs. Steve Moser, un analyste avisé, a fouillé le code d'iOS 26 et déniché deux ajouts qui ne sont pas que de simples retouches. On parle d'une véritable évolution qui pourrait bien changer la façon dont nous interagissons avec nos itinéraires et nos recherches de lieux. Apple a pris cette habitude d'intégrer des innovations discrètement, avant de les officialiser.

La recherche vocale va-t-elle transformer Apple Plans ?

Imaginez pouvoir demander à votre téléphone "où trouver le meilleur café avec Wi-Fi gratuit" ou "un restaurant italien ouvert tard ce soir" sans devoir taper des mots-clés précis. C'est exactement ce que promet la nouvelle recherche en langage naturel d'Apple Maps. Intégrée grâce à l'efficacité d'Apple Intelligence – une technologie déjà à l'œuvre dans Photos ou Musique – cette avancée s'annonce comme une petite révolution pour les utilisateurs. Elle permet des requêtes plus spontanées, presque comme une conversation. C'est un pas de géant pour la simplicité d'utilisation. Le système comprendra vraiment le sens de vos demandes, même pour dénicher des endroits inattendus. Un exemple concret montre comment une recherche complexe, autrefois limitée à un seul résultat, peut désormais afficher une douzaine d'options pertinentes.

Votre iPhone sera-t-il mieux protégé de la surchauffe en navigation ?

Qui n'a jamais eu la mauvaise surprise de voir son iPhone surchauffer un jour d'été, surtout quand il est fixé au tableau de bord en pleine navigation ? Actuellement, Apple Plans maintient l'écran allumé en continu, même quand le téléphone chauffe trop. C'est pratique pour suivre son chemin, mais cela peut endommager l'appareil et sa batterie à la longue. La bonne nouvelle ? Une fonction de gestion thermique est dans les tuyaux. Le code indique clairement qu'Apple Maps "ne forcera plus l'écran à rester allumé" si l'iPhone a besoin de refroidir. Cette amélioration, bien que moins visible que la recherche, est pourtant essentielle. Elle garantira une meilleure protection de la batterie et des composants internes, allongeant ainsi la durée de vie de votre smartphone. Votre appareil pourra désormais mieux réguler sa température sans vous planter en pleine route.

Quand ces nouveautés seront-elles disponibles ?

C'est la question que tout le monde se pose : quand pourrons-nous profiter de ces avancées ? À l'heure actuelle, ces fonctionnalités ne sont pas encore actives dans les bêtas les plus récentes d'iOS 26. La sortie publique d'iOS 26 est prévue pour l'automne. Il est possible que ces nouveautés soient intégrées dès le lancement officiel, ou un peu plus tard via des mises à jour comme iOS 26.1 ou 26.2. Il est intéressant de noter que la fonction de gestion thermique semble déjà avoir été discrètement déployée pour certains utilisateurs, même sur des versions antérieures comme iOS 18.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce que la recherche en langage naturel dans Apple Plans ?

C'est une fonction qui permet de chercher des lieux en utilisant des phrases complètes, très naturelles, comme si vous parliez. Par exemple, au lieu de taper "café wifi", vous pourriez dire "Trouve les cafés sympas avec du Wi-Fi gratuit".

Comment la gestion thermique d'Apple Plans va-t-elle fonctionner ?

Si votre iPhone commence à surchauffer pendant que vous utilisez Plans, l'application ne forcera plus l'écran à rester allumé. Cela permettra à votre téléphone de refroidir plus efficacement et de protéger ses composants internes.

Ces fonctionnalités sont-elles déjà actives dans iOS 26 ?

La recherche en langage naturel n'est pas encore disponible pour les utilisateurs. La fonction de gestion thermique, elle, semble déjà active pour certains, même sous iOS 18. Pour la disponibilité générale, il faudra attendre la sortie d'iOS 26 ou une mise à jour ultérieure.