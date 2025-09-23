Leur musique est éternelle, mais le groupe ne se reformera pas. Daft Punk, le duo électronique français séparé depuis 2021, s'apprête à faire son entrée dans l'univers de Fortnite.

Epic Games a annoncé le lancement de la "Daft Punk Experience" pour le 27 septembre, une collaboration qui prend la forme d'un hommage interactif plutôt que d'un concert traditionnel, coupant court à toutes les rumeurs d'un retour.

En quoi consiste cette "Daft Punk Experience" ?

Oubliez les concerts virtuels de Travis Scott ou Ariana Grande. Pour Daft Punk, Epic Games a imaginé une formule différente : un "terrain de jeu entièrement interactif".



Plutôt que d'assister passivement à un show, les joueurs pourront explorer plusieurs salles thématiques. Au programme : remixer des morceaux du duo dans un studio virtuel, créer son propre clip musical en version Lego, ou encore participer à des mini-jeux. L'idée est de célébrer l'héritage musical du groupe en rendant les fans acteurs de l'événement.

Faut-il espérer une reformation du groupe ?

La réponse est un non catégorique, et Epic Games a pris les devants pour éviter toute déception. La foire aux questions de l'événement est sans ambiguïté : "Le groupe ne se reforme pas".

L'éditeur martèle qu'il s'agit d'une expérience immersive basée sur la musique existante du duo. Aucune nouvelle chanson ne sera dévoilée durant l'événement. Le message est clair : c'est un hommage, pas un nouveau départ.

Quels objets pourra-t-on acheter dans le jeu ?

Qui dit collaboration Fortnite dit forcément boutique bien remplie. Un pack Daft Punk sera mis en vente, permettant aux joueurs de se procurer une panoplie d'objets cosmétiques.



On y retrouvera notamment les skins des célèbres casques GM08 et TB3, déclinés en version standard et en style Lego. Des instruments pour le mode Fortnite Festival et des "Jam Tracks", dont le tube planétaire "Get Lucky", seront également de la partie.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quand l'expérience Daft Punk sera-t-elle disponible ?

L'événement "Daft Punk Experience" sera lancé le samedi 27 septembre à 20h, heure française (2 PM ET). Epic Games conseille aux joueurs de se connecter un peu en avance. L'expérience restera ensuite accessible "pendant un certain temps" via l'onglet "Découvrir" du jeu.

Y aura-t-il de la nouvelle musique de Daft Punk ?

Non. La communication officielle est très claire sur ce point : l'événement utilisera exclusivement les 31 chansons du catalogue existant de Daft Punk. Cependant, les joueurs auront la possibilité de créer leurs propres remixes et mashups au sein de l'expérience.

S'agit-il d'un concert comme les précédents événements musicaux de Fortnite ?

Non, c'est une approche différente. Contrairement aux concerts qui sont des événements live à durée limitée, la "Daft Punk Experience" est conçue comme un espace interactif permanent où les joueurs peuvent s'immerger dans l'univers du groupe, jouer avec leur musique et participer à des activités, seuls ou avec des amis.