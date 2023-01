Au total, ce sont 56 700 téléviseurs 4K qui font l'objet d'un rappel par le fabricant coréen LG. Rappel particulièrement important puisque les téléviseurs en question représentent un risque imminent pour les enfants.

C'est la Commission américaine de sécurité des produits de consommation (CPSC) qui a tiré la sonnette d'alarme et contraint LG à battre la procédure de rappel de 4 de ses téléviseurs 4K désignés comme dangereux.

Un risque surtout pour les enfants

En cause, non pas un quelconque risque électrique, mais un défaut de conception au niveau de la base des téléviseurs. La CPSC pointe du doigt un téléviseur "instable lorsqu'il est installé sur un support". Les risques de bascule et de chute sont bien réels, avec à la clé des blessures ou même la mort d'enfants ou animaux de compagnie.

Les 4 modèles concernés sont tous des modèles de 86 pouces, soit un peu plus de 2m de diagonale et dont le poids est situé autour des 45 kg.

Les références sont les suivantes :86UQ8000AUB, 86UQ7070ZUD, 86UQ7590PUD, et 86NANO75UQA.. Ces modèles ont été principalement écoulés aux États-Unis ainsi qu'au Mexique.