Danuri ou KPLO (Korea Pathfinder Lunar Orbiter) est la première sonde lunaire de la Corée du Sud. Depuis Cap Canaveral en Floride, elle a été lancée en août dernier à bord d'une fusée Falcon 9 de SpaceX et s'est placée en orbite autour de la Lune en décembre.

L'Agence spatiale sud-coréenne (KARI ; Korea Aerospace Research Institute) publie de premières images transmises par Danuri. Elles ont été obtenues avec la caméra haute résolution LUTI (LUnar Terrain Imager) pour fournir des images de la surface lunaire.

Parmi les cinq clichés proposés, les deux qui sont les plus spectaculaires ont été pris le 24 décembre et le 28 décembre à 344 km et 124 km au-dessus de la Lune. Ils montrent la surface de la Lune avec un lever de Terre en toile de fond.

Une charge utile scientifique de 40 kg

Avec LUTI, Danuri permettra d'identifier et de sélectionner des sites pour un futur alunissage d'une mission coréenne à l'horizon 2032. Sa résolution est de moins de 5 mètres. Sur une orbite polaire de 100 km, la mission scientifique de l'orbiteur ne débutera toutefois que le mois prochain.

En plus de LURI, Danuri dispose d'une caméra polarimétrique grand angle PolCam (Polarimetric Camera), un magnétomètre KMAG (KPLO Magnetometer) et un spectromètre gamma KGRS (KPLO Gamma Ray Spectrometer).

Un cinquième instrument est une caméra haute résolution ShadowCam qui est fournie par l'Agence spatiale américaine. La ShadowCam de la Nasa permettra de capturer des images des zones de la surface de la Lune en permanence dans l'ombre.

Déjà un bel exploit pour la Corée du Sud

Hormis l'identification de sites d'atterrissage, la partie scientifique de la mission d'un an consistera à étudier l'environnement, la topographie et les ressources de la Lune. Le cas échéant, la mission pourra être étendue avec une descente jusqu'à une orbite de 70 km ou moins.

L'aventure de Danuri constitue d'ores et déjà une étape forcément marquante pour le programme spatial de la Corée du Sud.