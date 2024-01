À la veille du lancement de son iPhone 15, Apple était plongé dans la tourmente avec une condamnation de l'ANFR imposant l'arrêt de la vente d'iPhone 12 suite au dépassement des normes du DAS.

Le DAS (Débit d'Absorption Spécifique) est une donnée affairant à la quantité d'énergie transportée par les ondes radioélectriques et absorbée localement par le corps humain. On établie le DAS en Watt par kilogramme, soit W/kg.

Petite précision, il n'y a pas qu'une seule mesure du DAS, mais bien trois DAS différents avec des limites imposées comme suit :

DAS tête : qui correspond à un appel passé avec le téléphone collé à l'oreille et une limite fixée à 2 W/kg

DAS tronc/corps: lorsque l'utilisation du smartphone se fait près du corps (poche, sac) avec une limite également fixée à 2 W/kg

DAS membre : lorsque l'utilisateur tient son smartphone dans la main, une poche de pantalon ou contre son bras (dans un brassard de sport) avec une limite fixée à 4 W/kg.

Tous les constructeurs doivent se conformer à ces normes s'ils veulent pouvoir vendre leurs appareils en Europe.

L'ANFR a ainsi évincé plus de 54 modèles de smartphones en France depuis 2017 et continue d'alimenter un tableau qui présente le DAS de tous les appareils disponibles sur le marché.

Et ce que l'on note c'est que l'iPhone 12 reste actuellement pile sous la limite du DAS membre avec 3,94 W/kg (limite fixée à 4) tandis que ses modèles plus récents, iPhone 13, 14 et 15 affichent un DAS tête et tronc de 1W/kg et moins de 3W/kg en DAS membre.

Les constructeurs sont tenus d'afficher le DAS de leurs appareils, néanmoins les chiffres annoncés sont parfois différents de ceux mesurés par l'ANFR, il est donc bon de se référer au tableau du régulateur pour vérifier les émissions de son appareil.