L'Agence nationale des fréquences (ANFR) avait mis en demeure la société Oukitel pour le smartphone Oukitel WP36. À la suite de mesures réalisées auprès d'un laboratoire accrédité, il avait été constaté un dépassement de la limite de débit d'absorption spécifique (DAS) sur ce modèle.

Le DAS permet de quantifier la partie de l'énergie transportée par les ondes électromagnétiques qui est absorbée par le corps humain. Le DAS localisé membre correspond à l'usage d'un téléphone plaqué contre un membre (tenu à la main, porté dans un brassard ou dans une poche de pantalon).

Pour l'Oukitel WP36, le DAS localisé membre avait été mesuré à 5,40 W/kg, soit au-dessus de la valeur limite réglementaire qui est de 4 W/kg.

L'Oukitel WP36 revient dans les clous

Suite à sa mise en demeure, l'ANFR dit prendre acte de la mise à jour par Oukitel du téléphone portable Oukitel WP36, afin de respecter la valeur limite de DAS localisé membre. La mise à jour est automatiquement diffusée aux appareils qui se connectent à un réseau de données (réseau mobile ou Wi-Fi).

Après application de la mise à jour, le DAS localisé membre pour l'Oukitel WP36 descend à 2,97 W/kg. À titre indicatif, l'ANFR précise que la version initiale de firmware était OUKITEL_WP36_EEA_128G_ V13_20240726. Avec la mise à jour, c'est une version OUKITEL_WP36_EEA_128G_ V14_20240910.

" L'ANFR invite les propriétaires de ces téléphones à vérifier qu'ils ont été mis à jour. Si ce n'est pas le cas, une mise à jour manuelle est à effectuer ", précise l'ANFR.