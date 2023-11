DayZ a débuté son aventure comme un simple mod pour Arma II, puis sur Arma III avant d'être développé dans une version standalone.

Proposé pendant des lustres sous la forme d'un accès anticipé, c'est en partie DayZ qui a forcé Steam à revoir sa politique de gestion des jeux proposés en version anticipée, afin d'établir des limites de temps.

Il aura fallu plusieurs années au jeu de Bohemia Interactive pour sortir en version stable. Le titre se base sur le moteur d'Arma III et propose une vaste carte fictive localisée en Europe de l'Est dans un environnement postapocalyptique parsemé de zombies.

Le jeu de survie propose des mécaniques complexes et a largement évolué au fil des années, pour se présenter comme une référence du genre. Et récemment le titre a profité d'un regain d'intérêt avec plus de 69 449 joueurs connectés en simultanée grâce notamment à la diffusion de la mise à jour 1.23.

Cette mise à jour propose une profonde refonte de la base de Vybor, mais introduit également une nouvelle arme, le .308 DMR plébiscités dans le mod original, mais qui n'avait jusqu'ici pas trouvé sa place au sein du jeu. Les points de spawn ont également été rapprochés pour permettre aux joueurs de se retrouver plus rapidement, tout en dynamisant un peu le jeu dès les débuts.

Rappelons que DayZ mise sur un concept assez simple et propice à l'adrénaline : toute mort est définitive, et il faut retrouver son cadavre sur une carte de plusieurs centaines de km², sans indications et sans interface ou presque pour récupérer son équipement... Si votre tueur ne l'a pas déjà fait. Le concept est donc le suivant : plus son personnage dure dans le temps et s'équipe, plus les pertes possibles sont grandes...