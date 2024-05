Avec une sortie repoussée plusieurs fois et une restructuration qui a amené à l'abandon de plusieurs projets chez Ubisoft, il est peu de dire que XDefiant revient de loin. Et pourtant, le FPS free-to-play profite d'un véritable succès.

Malgré quelques couacs au démarrage et des problèmes de serveur dès le jour de lancement, XDefiant semble avoir trouvé son rythme de croisière et son public. Un public nombreux puisque le tire aurait déjà rassemblé plus de 8 millions de joueurs uniques, dépassant ainsi les objectifs les plus optimistes que s'était fixés Ubisoft.

Car pour la première semaine de lancement de son titre, Ubisoft tablait sur seulement 5 millions de joueurs dans le meilleur des cas.

Des chiffres en apparence bons pour Ubisoft, mais qui restent peu représentatifs, notamment du fait que le titre est proposé gratuitement. Malgré tout, XDefiant a réussi à atteindre un pic de fréquentation de plus de 700 000 joueurs ce lundi. Le titre s'impose comme le 4e jeu le plus joué sur PlayStation 5 derrière Call of Duty, Fortnite et NBA2K24.