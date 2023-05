La nouvelle génération de mémoire DDR5 a débuté fin 2021 ses déploiements commerciaux avec des tarifs plutôt salés du fait de la crise des semi-conducteurs et et des rendements liés aux nouveaux procédés de fabrication.

Les prix sont heureusement assez vite descendus tout au long de l'année 2022 alors que la situation se normalisait. Les sytèmes informatiques compatibles étaient encore relativement rares et souvent encore compatibles avec la DDR4. La DDR5 restait donc un produit d'exception, à moins de vouloir absolument se doter d'une configuration pointue.

La parité entre DDR5 et DDR4 devra attendre

Cette phase de baisse des prix s'est poursuivie au début de l'année 2023 et laissait espérer une parité avec les prix de la mémoire DDR4 dès cette année. Toutefois, le site Digitimes relève que la chute des prix de la DDR5 est en train de s'enrayer.

Elle devrait ralentir, voire s'interrompre, et maintenir la nouvelle génération de mémoire vive au-dessus des grilles tarifaires de la DDR4. Digitimes cite plusieurs raisons à cela : le report des livraisons de mémoire DDR5 par les fournisseurs dans le contexte de baisse des ventes d'ordinateurs malgré l'arrivée de nouveaux processeurs compatibles DDR5 chez Intel et AMD mais aussi la pénurie de circuits de gestion de la consommation d'énergie (PMIC).

Un effet a priori temporaire

Si la gestion de l'énergie se faisait depuis la carte-mère avec la DDR4, l'une des nouveautés de la DDR5 est de pouvoir intégrer un module PMIC directement sur la barrette. Or, la disponibilité de ces composants de qualité serveur fait défaut actuellement, freinant la production et la disponibilité des modules DDR5, et faisant remonter les prix.

Ce sont avant tout les produits professionnels qui sont concernés mais l'effet de ralentissement de la baisse des prix de la mémoire DDR5 pourrait aussi concerner les modules mémoire grand public.

L'effet sur le taux d'adoption de la DDR5 ne devrait toutefois pas trop souffrir de cette situation, d'autant plus que les acteurs du marché sont en train de travailler de concert pour résorber cet effet de pénurie.