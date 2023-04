Après un développement qui s'est étendu sur plusieurs années, le jeu vidéo Dead Island 2 a finalement enfin vu le jour. Bien que sa sortie soit presque miraculeuse, le temps est venu de découvrir les performances du jeu sur nos consoles de jeu préférées. Comme à leur habitude, ce sont les spécialistes de Digital Foundry qui nous offrent leur évaluation technique approfondie des différentes éditions du jeu.

Si nous étions habitués à constater que la console PS5 de Sony avait un léger avantage sur les jeux les plus récents, Dead Island 2 offre toutefois des performances similaires sur la console Xbox Series X de Microsoft. Le jeu ne propose aucun mode graphique et vise un taux de rafraîchissement de 60 images par seconde sur les deux consoles.

Sur Xbox Series X, le jeu fonctionne en résolution 1728p à 60 FPS. Digital Foundry signale quelques rares baisses d'IPS dans certains cas, mais le jeu fonctionne globalement très bien sur la console de Microsoft.

De son côté, la PS5 propose également une résolution de 1728p avec un framerate stable à 60 FPS. La qualité graphique est identique sur les deux machines, les joueurs Xbox et PlayStation devraient donc profiter de la même expérience de jeu.

Sur la Xbox Series S, le tout tourne en 1080p et frise les 60 FPS constants. Quelques rares baisses de framerate ainsi qu'une détérioration de la résolution des ombres sont mentionnées, mais l'expérience est généralement considérée comme très bonne.

Avec des jeux prévus pour les deux générations de consoles, il est courant de voir les anciennes machines en difficulté. Cependant, ce n'est pas le cas de Dead Island 2, qui offre des performances satisfaisantes même sur Xbox One et PS4.

Sur Xbox One, le jeu fonctionne ainsi en 900p à 30 FPS tout comme sur la PS4. De leur côté, les Xbox One X et PS4 Pro visent une résolution de 1440p et peuvent également maintenir une fréquence d'images de 30 images par seconde sans trop de difficulté. Il est à noter que les paramètres graphiques entre toutes ces versions old-gen sont identiques, seule la résolution varie.

Il convient également de rappeler que, malgré ces performances satisfaisantes, seuls les joueurs sur Xbox Series X et S, PS5, Xbox One X et PS4 Pro peuvent créer des sessions coopératives. Si vous jouez sur Xbox One ou PS4, vous ne pouvez rejoindre qu'une session préalablement créée. Dambusters Studios a déjà annoncé qu'il travaillait sur une solution pour résoudre ce problème, mais elle n'est pas disponible depuis le lancement du jeu.

