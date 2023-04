Après plusieurs années d'un développement ultra chaotique, Dead Island 2 va finalement sortir sur les étals ! Le jeu de Deep Silver a passé ces derniers mois à rassurer les joueurs en dévoilant plusieurs de ses aspects.

Le titre avait eu droit à une vidéo de 14 minutes en Ultra HD 4K pour lever le voile sur certaines mécaniques et les différentes quêtes qui seront disponibles. Cette fois, ce sont les 11 premières minutes du jeu qui sont dévoilées, et qui permettent de lancer l'histoire du jeu.

Du gore encore et en gore !

On peut ainsi constater que l'accent a été mis sur le gore dès les premières secondes avec le crash d'un avion dans lequel le joueur se réveille. Entre blessures sanglantes, corps déchiquetés et autres explosions, le titre affiche des graphismes particulièrement réussis qui participent grandement à l'immersion.

Pas la peine d'attendre longtemps pour rencontrer les premiers zombies du jeu et découvrir le système F.L.E.S.H qui, rappelons-le, proposera d'afficher des dommages procéduraux sur les ennemis et donc de pouvoir leur arracher la chair, de les démembrer de façon réaliste et de multiplier ainsi les gerbes de sang...

La vidéo montre que Deep Silver a réussi à installer une certaine ambiance au sein de son titre, en espérant que la suite soit du même niveau. Dead Island 2 est attendu sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series à compter du 21 avril prochain.