L'arlésienne est enfin devenue un succès, et la suite est déjà en route. Dambuster Studios a profité du 14e anniversaire de la licence pour confirmer ce que des millions de joueurs espéraient : un nouveau jeu Dead Island est bien en développement. Porté par les chiffres impressionnants de Dead Island 2, qui a su surmonter un développement pour le moins chaotique, l'éditeur Deep Silver capitalise sur sa lancée et promet que "l'épidémie est loin d'être terminée".

Quel est le contexte de cette annonce ?

Cette confirmation n'est pas une surprise, mais la conclusion logique d'un retour en grâce inattendu. Malgré un développement infernal de près de huit ans, Dead Island 2 est parvenu à trouver son public, devenant même le plus gros lancement de l'histoire de Deep Silver.

Aujourd'hui, le studio annonce avoir dépassé les 20 millions de joueurs. Ce succès commercial, bien que tardif, a été largement amplifié par l'intégration du jeu dans des services comme le Game Pass et par des opérations promotionnelles agressives, notamment sur l'Epic Games Store, qui ont considérablement élargi sa base de fans.

Que sait-on du prochain jeu ?

Pour l'instant, les informations sont minces et se concentrent sur une unique image teaser publiée sur Steam. On y voit un personnage faire du stop sur le bord d'une route, avec un panneau de bienvenue criblé de balles en arrière-plan. Le message est clair : "La prochaine épidémie est déjà en marche".

Cette mise en scène confirme que l'aventure quittera les plages ensanglantées de Los Angeles. Cette nouvelle destination reste pour l'heure un mystère, même si la géographie américaine pourrait logiquement mener les développeurs vers des villes comme Las Vegas. Quoi qu'il en soit, le changement de décor est acté.

Faut-il craindre un nouveau développement chaotique ?

La question qui brûle les lèvres des fans est de savoir si ce nouvel opus évitera le développement chaotique de son prédécesseur. Pour rappel, *Dead Island 2*, annoncé en 2014, est passé entre les mains de trois studios différents (Yager, Sumo Digital, puis Dambuster) avant de voir le jour en 2023.

Le fait que Dambuster Studios soit déjà aux commandes de cette suite est un signe rassurant. Le studio a prouvé sa capacité à reprendre un projet complexe et à le mener à terme avec succès, ce qui laisse espérer un cycle de production bien plus maîtrisé cette fois-ci.

Foire Aux Questions (FAQ)

Est-ce officiellement Dead Island 3 ou un autre projet ?

Bien que le studio n'utilise pas encore le nom "Dead Island 3", le message "Dambuster Studios travaille en ce moment sur la suite" et le contexte de l'anniversaire de la franchise ne laissent que peu de place au doute. Il s'agit bien de la suite directe de *Dead Island 2*.

Les deux DLC de Dead Island 2 sont-ils liés à cette suite ?

Non, les deux extensions narratives de *Dead Island 2*, "Haus" et "SoLA", sont des contenus additionnels qui concluent l'arc du deuxième jeu. L'annonce concerne un tout nouveau projet, qui se déroulera dans un nouveau lieu et probablement avec de nouveaux enjeux.

A-t-on une idée de la date de sortie ?

Absolument aucune. L'annonce est très précoce et ne s'accompagne d'aucune fenêtre de sortie. Compte tenu du temps de développement habituel pour un jeu de cette envergure, il est peu probable de voir quoi que ce soit de concret avant plusieurs années.