Selon des informateurs proches de Capcom en lien avec le site Windows Central, l'éditeur japonais serait sur le point de faire renaitre une de ses anciennes franchises oubliées : Dead Rising.

La franchise Dead Rising s'est arrêtée en 2016 avec Dead Rising 4, un épisode qui n'a pas véritablement séduit ni les critiques ni les joueurs pour son côté redondant, mais surtout sur un marché plus ou moins saturé par le genre. Si les jeux de zombies ont été quelque peu boudés depuis, on assiste à leur retour en force avec d'excellents titres comme Dying Light 2 et plus récemment Dead Island 2 qui profite d'un succès impressionnant.

Un reboot pour partir sur de nouvelles bases

Pendant un temps, il était question du développement de Dead Rising 5 avant que Capcom n'annonce l'abandon du projet pour se concentrer sur d'autres licences plus fortes.

Finalement, Capcom aurait fait le choix d'opérer un reboot de la série (là aussi, une tendance à la mode actuellement) pour tout reprendre de zéro avec la sortie d'un nouveau jeu attendu d'ici quelques années.