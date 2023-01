À défaut d'un nouvel opus original, la saga Dead Space prépare son retour au fil d'un remake du tout premier épisode.

Dead Space est de retour

Electronic Arts et Visceral Games se sont donnés le temps de plancher sur le titre qui a été repris quasiment de zéro : nouveaux graphismes, nouveaux jeux de lumière, ambiance plus sombre, sons complètement retravaillés pour booster l'expérience... Les joueurs pourront ainsi redécouvrir l'USG Ishimura sous un nouveau jour et prendre le contrôle d'Isaac Clarke pour faire face aux nécromorphes.





L'expérience sera bien différente notamment parce que le vaisseau sera proposé d'un seul bloc : aucun temps de chargement n'interviendra. Isaac Clarke sera également doté d'une voix (absente dans le titre original), et on devrait profiter de pas mal de contenu original ou récupéré dans Dead Space 2 et 3.

Un jeu gratuit avec la préco, mais uniquement sur Steam

Les précommandes lancées sur Steam seront accompagnées d'un cadeau : une copie de Dead Space 2 qui permettra ainsi d'enchainer sur la suite du premier volet. Notons que seule la précommande sur Steam est concernée : la version Epic Games Store n'offre pas Dead Space 2.

L'offre est cependant limitée : il faudra précommander le titre avant le 27 janvier, date de sortie du remake.