Pour commencer ce TOP 3 des meilleurs deals du jour, nous vous présentons la montre connectée Xiaomi Redmi Watch 2 Lite GL. Avec son écran 1,55", une épaisseur à peine supérieure au centimètre et son poids de 35 grammes, elle s'adaptera parfaitement à votre poignet et se glissera aisément sous vos vêtements. Possédant un GPS intégré et de multiples capteurs, cette smartwatch pourra aussi bien vous guider qu'analyser votre sommeil, ou bien encore votre rythme cardiaque. Étanche à 5 mètres et avec une autonomie de 10 jours, elle deviendra rapidement votre alliée du quotidien.

Cette montre connectée Xiaomi Redmi Watch 2 Lite GL est vendue 62,99 € (-21%) chez Rue du commerce.







Poursuivons avec l'ordinateur portable ACER Chromebook CB314-1HT-P39K. Ce PC portable possède un écran de 14" Full HD tactile, idéale pour la bureautique et la mobilité. Propulsé par un processeur Intel Pentium Silver N5030 et 8 Go de RAM, il se chargera sans broncher de vos tâches du quotidien. Son stockage de 64 Go eMMC vous permettra de lancer vos applications à grande vitesse.

Ce PC portable ACER Chromebook CB314-1HT-P39K est en promotion à 199,99 € soit -52% chez Cdiscount.







Terminons ce TOP 3 avec la tablette tactile Samsung Galaxy Tab A8 32 Go. Ce terminal est doté d'un écran tactile de 10,5" (1920x1200) et d'un processeur UniSOC T618. Avec ses 3 Go de RAM et son stockage flash de 32 Go, cette tablette vous suivra au quotidien. Son système d'exploitation, basé sous Android 11, permettre l'installation de toutes les applis dont vous avez l'utilité.

Cette tablette tactile Samsung Galaxy Tab A8 32 Go est vendue 199,99 € soit -20% chez Darty.





