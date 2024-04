Le mois dernier, un mystérieux objet tombé du ciel a transpercé le toit et deux étages d'une maison d'un habitant de la ville de Naples située en Floride aux États-Unis. L'hypothèse d'une conséquence d'un largage de déchets depuis la Station spatiale internationale (ISS) a rapidement été évoquée.

Cette hypothèse était la bonne. L'Agence spatiale américaine a analysé l'objet cylindrique mesurant 10 cm de haut et d'un diamètre de 4 cm. Pesant un peu plus de 700 grammes, il est constitué d'un alliage métallique à haute performance dénommé Inconel.

Selon la Nasa, le débris était un support d'un équipement utilisé pour le montage de batteries sur une palette de chargement. En mars 2021, une palette de batteries usagées de l'ISS avait été larguée à l'aide d'un bras robotique (photo d'illustration). D'une masse de 2,6 tonnes, elle devait effectuer au final une rentrée atmosphérique sans danger.

Une enquête détaillée en cours

Pour le 8 mars 2024 et à l'issue d'une retombée naturelle (et donc incontrôlée), il était attendu une consumation complète lors de l'entrée dans l'atmosphère terrestre. Il s'avère donc qu'un élément matériel a survécu et a touché une maison en Floride.

Une enquête détaillée se poursuit sur l'analyse du largage et la rentrée atmosphérique. Elle devra permettre de comprendre pourquoi le débris n'a pas été entièrement détruit, et mettre à jour des modèles pour estimer la manière dont les objets se réchauffent et se désagrègent lors de leur rentrée atmosphérique.

" La Nasa reste déterminée à opérer de manière responsable en orbite terrestre basse et à atténuer autant de risques que possible pour protéger les personnes sur Terre lorsque du matériel spatial doit être libéré ", écrit la Nasa.

Un très faible risque humain

D'après l'Agence spatiale européenne (ESA), le risque annuel pour un humain d'être blessé par un débris spatial est inférieur à 1 sur 100 milliards. Pour l'ESA, les rentrées atmosphériques naturelles ne sont plus la référence en matière de durabilité dans l'espace.

En orbite terrestre, il existe environ 36 500 débris spatiaux de plus de 10 cm, un million entre 1 cm et 10 cm, 130 millions d'au moins 1 mm qui errent à très grande vitesse.

N.B. : Source images : Nasa / Jonathan McDowell.