Ce n'est pas parce que l'enseigne spécialisée dans le sport Décathlon se dote déjà d'une solide gamme de vélos électriques que la marque compte rester sur ses acquis. Ainsi le groupe vient d'annoncer le lancement de deux nouvelles références de VTT électrique, cette fois-ci orientés vers le marché premium.

Décathlon s'attaque ainsi au marché du VTT électrique haut de gamme avec un équipement et une conception plus ambitieuse, tout en conservant des prix relativement modestes sur ce segment (sous les 3000 euros).

Deux VTTAE orientés premium

Le premier modèle porte la référence E-EXPL 500 et s'inscrit comme son grand frère dans la gamme Rockrider. Il dispose d'un cadre en aluminium monté sur des roues de 29 pouces. Le freinage est laissé à des freins à disque hydrauliques Tektro de 180 mm et la transmission est assurée par un dérailleur Microshift Acolyte 8 vitesses. On y trouve une fourche Suntour XCM de 130 mm de débattement.

L'équipement l'oriente ainsi vers le milieu de gamme solide, le tout étant appuyé par une partie électrique misant sur un moteur Brose C affichant un couple de 50 Nm pour une assistance maximale de 280 %. Un bloc batterie de 500 Wh est de la partie pour assurer de 60 à 100 km d'autonomie. On regrette un choix un peu léger pour la partie électrique, surtout avec l'ambition de sortir des chemins carrossables.

L'E-EXPL 500 se décline en 4 tailles avec un poids qui varie de 26,1 à 26,4 kg sur la balance et un prix fixé à 2499 euros.

L'autre modèle, l'E EXPL 520S se base sur un cadre identique, mais on sent la volonté de Décathlon d'aller un peu plus loin dans le niveau d'équipement. Et tant mieux puisque cette évolution est également facturée 500 euros de plus sur la note finale.

On y trouve donc un système de frein à disque Tektro en 203 mm, un dérailleur Microshift Advent X 10 vitesses et une fourche X-Fusion MCQUEEN R de 140 mm de débattement. La partie motorisation est également bien mieux lotie avec un moteur Brose T affichant cette fois 70 Nm de couple et une assistance maximale de 320%, la batterie de 500 Wh est toujours présente pour une autonomie située entre 64 et 100 km.

Disponible en 4 tailles, l'E EXPL 520S s'affiche à 2999€