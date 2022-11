Le Black Friday a déjà démarré chez ADO, et ce jusqu'au 30 novembre, avec sur le site officiel de nombreux vélos électriques en promotion. Pendant cette période, vous profiterez des meilleurs prix sur ces moyens de locomotion, mais aussi sur les accessoires comme les batteries. De plus, vous bénéficierez des frais de port gratuits et d'une livraison en 72 heures. A DECE OASIS intègre aussi un service VIP en service client pour un excellent suivi. Vous pouvez consulter l'intégralité des offres disponibles sur la page dédiée Black Friday sur le site officiel de ADO.

Pour rappel, ADO, ou A DECE OASIS, est une marque chinoise dédiée à la fabrication et à la production de vélo électriques, avec sa propre usine et le premier laboratoire QTL du secteur certifié par SGS, et le tout avec un suivi qualité irréprochable.

Parmi les meilleures ventes, le vélo électrique ADO A20+ profite d’un prix réduit pendant le Black Friday.

Ce VEA intègre deux roues de 20 x 1,95 pouces qui supportent une structure en alliage d’aluminium. Elles sont également dotées de freins à disque. Le vélo profite à l’avant d’une fourche avec amortisseur présent également sur la selle. L’ADO A20+ est propulsé par un moteur de 250 W et une batterie de 36V 10,4Ah qui permet de parcourir 80 km en assistance électrique et 60 kilomètres en électrique pur. Vous aurez besoin de 4 à 6 heures pour recharger totalement la batterie. Pour finir, un écran LCD permet d’afficher la vitesse, la puissance ou encore les kilomètres parcourus lors de vos expéditions.

Sur le site Adoebike, et pendant cette période du Black Friday, vous trouverez le vélo électrique ADO A20+ au prix réduit de 769 € au lieu de 962 € avec la livraison gratuite depuis l’Europe en quelques jours.



Mais ce vélo n'est pas le seul à profiter de grosses promotions pour ce Black Friday. Ainsi, jusqu'au 30 novembre vous aurez le choix parmi de nombreux vélos, tous avec la livraison gratuite en quelques jours :

Vélo électrique



Toutes les promotions sont disponibles sur cette page dédiée.