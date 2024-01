Dérivée de Creality qui propose des imprimantes et scanners 3D, la marque CrealityFalcon lancée en 2023 est spécialisée dans les graveurs laser.

À l'occasion de l'ouverture de son site, CrealityFalcon propose tous ses modèles à prix réduit, dont le nouveau Falcon 10 W Pro. En voici quelques-uns.

Commençons par le graveur laser Creality Falcon 10 W Pro.

Conçu pour les débutants, ce nouveau graveur est doté d'un système de ventilation assistée pour éliminer les débris et garder la surface de vos objets propre lorsque vous travaillez. Plus besoin de vous y reprendre à plusieurs fois et de gaspiller du matériel : le Falcon 10 W Pro vous permet d'obtenir un résultat parfait en un seul passage.

Il est capable de couper à travers des matériaux épais et de graver sur de l'acier inoxydable.

Simple à utiliser, l'appareil est équipé d'un unique bouton pour prévisualiser, démarrer, arrêter ou mettre en pause. Un indicateur LED vous indique le statut de votre gravure.

Grâce à une zone de focus compressée à seulement 0,06 mm, vous pourrez apporter beaucoup plus de détails à vos œuvres.



Il est également possible d'importer des fichiers via une carte TF pour travailler hors-ligne où vous voulez.

Le graveur laser Creality Falcon 10 W Pro est en promotion à 539 € au lieu de 559 € sur CrealityFalcon. La livraison est gratuite.

Notez qu'en vous abonnant à la newsletter, vous pourrez bénéficier d'une réduction de 50 € sur votre première commande.

Passons au Falcon2 22 W.

Sa puissance de laser de 22 W permet de couper du métal de 0,1 mm ou de l'acier inoxydable de 0,05 mm en un seul passage. Il offre une très haute vitesse de découpe de 25 000 mm/min.



Sur ce modèle, on trouve également 5 sécurités différentes, la prise en charge de la gravure en couleur et un triple système de détection incendie.

L'appareil est compatible avec Windows et macOS, ainsi que des logiciels comme LaserGRBL et LightBurn.



Le Falcon2 22 W est au prix de 769 € au lieu de 1 199 €, soit 36% de remise sur CrealityFalcon. La livraison est offerte.





Enfin, voici le Falcon2 40 W.

Il s'agit du modèle Falcon le plus puissant, avec ici un laser de 40 W et une puissance totale de 120 W qui permettent de couper du liège de 20 mm et des feuilles d'acier inoxydable de 0,15 mm en un seul passage, et de graver directement en couleur sur de l'acier inoxydable, de la céramique ou du verre opaque.

Le Falcon2 40 W est en promotion à 1 599 € au lieu de 1 999 € soit 20% de remise sur CrealityFalcon. L'expédition est gratuite.

Retrouvez tous les produits CrealityFalcon en réduction sur cette page.