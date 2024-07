Souvent citée en exemple pour la qualité de ses traductions avec une technologie basée sur l'IA, la start-up allemande DeepL ne souffre pas de la comparaison face à Google Translate. Elle doit aussi affronter la concurrence d'outils en vogue comme ChatGPT d'OpenAI montrant une belle compétence en matière de traduction.

DeepL annonce son nouveau grand modèle de langage (LLM) qui a été spécifiquement conçu pour la traduction et s'appuie sur des données d'entraînement exclusives, à la place de données publiques sur internet. Des milliers d'experts en linguistique ont également apporté leur pierre à l'édifice.

La promesse de DeepL est une qualité de traduction qui surpasse ChatGPT (GPT-4) et Google Translate, en plus de traductions plus naturelles et moins sujettes à des hallucinations ou des informations erronées.

Des data centers en pays nordiques

Menés auprès de linguistes professionnels, des tests à l'aveugle sont mis en avant par DeepL qui obtient leur préférence à raison de 1,3 fois plus souvent que Google Translate, 1,7 fois plus souvent que ChatGPT et 2,3 fois plus souvent que Microsoft.

DeepL affirme en outre que son nouveau modèle offre une qualité de traduction imbattable par rapport à son autre modèle classique. Un bémol toutefois, il fonctionne seulement pour le moment avec l'allemand, le chinois simplifié et le japonais depuis et vers l'anglais.

Le modèle de nouvelle génération de DeepL s'adresse actuellement aux utilisateurs de la version payante DeepL Pro. Ils ont l'assurance que leurs données ne sont pas exploitées pour l'entraînement des modèles par DeepL qui dispose de trois data centers en Islande, Suède et Finlande.