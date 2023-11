Les prévisions météorologiques pourraient largement gagner en précision dans les années à venir, et ce ne sera pas forcément grâce à de nouveaux satellites d'observation, mais plus largement grâce aux avancées de l'intelligence artificielle.

L'IA de Google Deepmind s'est récemment penchée sur le sujet et donné naissance à GraphCast, un algorithme capable de dépasser les modèles actuels de prévision météorologique à moyen terme.

Le logiciel est capable de proposer une prévision météo sur 10 jours qui présente une précision record qui dépasse celle des meilleurs modèles adoptés à travers le monde à ce jour. Chose encore plus intéressante : cette IA n'a besoin que d'une fraction de la puissance de calcul nécessaire aux modèles actuels (HRES), elle travaille donc plus efficacement pour de meilleurs résultats, mais aussi plus vite.

GraphCast se démarque par sa conception lui permettant de tenir compte de plus de 10 années d'informations météorologiques traitées en continu, combinés à 40 ans de données satellites, de radars et stations météo...

L'IA est capable de livrer une précision en moins d'une minute avec une précision extrême, il est donc possible d'ajuster les prévisions quasiment en temps réel, ce qui pourrait se montrer particulièrement important lors d'épisodes majeurs comme les tempêtes, ouragans, crues, typhons... C'est d'ailleurs GraphCast qui avait prédit avec précision la trajectoire de l'ouragan Lee qui a frappé la Nouvelle-Écosse récemment, 9 jours avant son passage, contre 3 jours seulement pour l'HRES.