Pionnière du secteur et ancienne licorne française avant son entrée en Bourse en 2022, la plateforme de streaming de musique Deezer annonce un ajustement de ses prix. Un ajustement à la hausse des tarifs qui est justifié par la volonté de " mieux valoriser le streaming musical ", ainsi que " l'amélioration continue de la plateforme et de l'expérience des fans. "

Les pays concernés par l'augmentation des prix sont la France, le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Italie et les Pays-Bas.

D'ores et déjà en vigueur pour les nouveaux abonnés et sans la présence de nouveautés, la hausse des prix prendra effet au plus tôt lors de la période de facturation suivant le 24 octobre prochain, pour les abonnements Premium et Famille en cours.

Deux hausses de prix successives

Le forfait deezer Premium passe de 10,99 € par mois à 11,99 € par mois. Le forfait deezer Famillle (avec 6 comptes indépendants) passe de 17,99 € par mois à 19,99 € par mois. C'est une nouvelle augmentation des prix, après une précédente hausse entrée en vigueur en 2022.

À souligner que deezer Gratuit (avec publicités, sans son Haute Fidélité, pas de mode hors connexion...) n'est pas sacrifié. Par ailleurs, le forfait étudiant conserve son tarif de 5,99 € par mois. Reste que le forfait principal de Deezer est désormais plus cher que la concurrence incarnée par Spotify, Apple Music, Amazon Music Unlimited et YouTube Music Premium à 10,99 € par mois.

Également en hausse, mais plus avantageuses dans le temps, les formules annuelles sont à 107,99 € pour deezer Premium (-25 % chaque année) et 218,99 € pour deezer Famille (-9 % chaque année).

Moins de 10 millions d'abonnés

Par rapport à ses principaux concurrents, Deezer avait été le premier en janvier 2022 à adopter le tarif de 10,99 € par mois pour son forfait Premium, en abandonnant l'historique et symbolique tarif de 9,99 € par mois. Apple Music a suivi en octobre 2022, puis Amazon Music Unlimited en janvier 2023, Spotify et YouTube Music Premium en juillet 2023.

D'après Deezer, le taux de désabonnement dû à la première hausse de prix a été minimal. En serait-il de même pour la deuxième hausse de prix ? Fin juin 2023, Deezer revendique 9,3 millions d'abonnés et se félicite de la croissance des revenus directs grâce à la hausse continue du nombre d'abonnés en France, même si c'est une perte nette de 38,4 millions d'euros sur le premier semestre 2023 (réduite de 26 % sur un an ; chiffre d'affaires de 233 millions d'euros).

Les abonnés directs en France sont 3,6 millions (+9 % sur un an) et un total de 2 millions (-12,4 %) pour les autres marchés de Deezer dans le monde. Les abonnés provenant de partenariats (Orange, TIM Brazil, RTL…) sont 3,7 millions (-4,4 %).