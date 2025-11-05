Le streaming musical est coincé. L'offre gratuite est trop frustrante. L'offre premium, à 11,99 €, est trop chère pour beaucoup. Deezer, la plateforme française, tente un coup de poker. Elle confirme tester en France "Deezer Now", une nouvelle formule à 5,99 €/mois.

Déjà testée au Brésil, elle se veut le "chaînon manquant" entre le gratuit et le payant, en s'inspirant très fort du succès des offres avec publicité de Netflix.

Qu'obtient-on pour 5,99 € ?

Le gros avantage, c'est la fin de la frustration : on récupère les "zaps" illimités. Fini d'être bloqué. Cet abonnement inclut aussi l'accès aux playlists personnalisées, au "Flow", aux paroles des chansons et aux podcasts.





La publicité est toujours là, mais Deezer promet qu'elle sera moins envahissante que sur l'offre gratuite. La formule est actuellement proposée aux nouveaux utilisateurs ou à ceux venant du gratuit.

Où sont les sacrifices ?

Car il y en a, et ils sont importants. C'est le prix à payer pour diviser la facture par deux. Premièrement, le mode hors-ligne disparaît. Impossible de télécharger ses albums avant de prendre l'avion.





Deuxièmement, et c'est le point le plus douloureux : la qualité de la musique. L'audio Hi-Fi (qualité CD) reste l'apanage du Premium. L'offre "Now" est limitée à une qualité "standard" de 128 kb/s. C'est très bas pour les audiophiles.

Ce test sera-t-il un succès ?

L'offre "Deezer Now" est actuellement proposée à un nombre réduit d'utilisateurs en France. Deezer se laisse le temps de voir si le succès est au rendez-vous avant un déploiement global.





L'entreprise regarde ce qui s'est passé dans la SVoD. Chez Netflix, les offres avec publicité, d'abord décriées, sont devenues ultra-populaires et une source de revenus majeure. Deezer espère répliquer ce modèle économique pour consolider sa rentabilité, enfin atteinte après 17 ans d'existence.

Foire Aux Questions (FAQ)

"Deezer Now" est-il disponible pour tout le monde ?

Non, il s'agit d'une phase de test en France pour un nombre limité d'utilisateurs (nouveaux ou utilisant la version gratuite). Les abonnés Premium actuels n'y ont pas accès.

Y a-t-il le mode hors-ligne sur Deezer Now ?

Non. La lecture hors ligne (téléchargement) est une fonctionnalité absente de cette nouvelle offre à 5,99 €.

Quelle est la qualité audio de Deezer Now ?

C'est le plus gros compromis. La qualité audio est limitée au "standard" 128 kb/s (voire 64 kb/s). Elle n'inclut pas la qualité Hi-Fi, qui reste exclusive à l'abonnement Premium à 11,99 €.