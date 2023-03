Ancienne licorne française, la plateforme de streaming de musique Deezer a fait son entrée en Bourse l'été dernier. Des débuts compliqués, avec l'intention de miser sur la musique et les expériences autour, sa technologie et des partenariats face à la concurrence.

Deezer a bouclé l'année 2022 avec un chiffre d'affaires de 451 millions d'euros, en hausse de 13 % sur un an, sachant que la France compte pour plus de 60 % des revenus. Malgré cette progression à deux chiffres, le groupe a creusé ses pertes à 168,5 millions d'euros, contre 123 millions d'euros de perte nette en 2021.

Avec une trésorerie de 114 millions d'euros à fin 2022, Deezer donne la priorité à la rentabilité en 2023, tout en visant une nouvelle fois une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires. L'objectif de rentabilité est à l'horizon 2025.

9,4 millions d'abonnés en 2022

En 2022, le nombre d'abonnés pour Deezer a connu une baisse de 0,2 %. Il est passé de 9,6 millions à 9,4 millions (-200 000) à l'échelle mondiale. Il se décompose entre le nombre d'abonnés directs (B2C) à 5,6 millions (+0,1 % sur un an), et le nombre d'abonnés issus des partenariats (B2B ; opérateurs et autres) à 3,8 millions (-5,1 %).

En France, le nombre d'abonnés directs est de 3,5 millions et en progression de 8 % sur un an, alors qu'il est en baisse de 11 % et à 2,2 millions dans le reste du monde.

Le revenu moyen par utilisateur a progressé de plus de 14 %. Il est de 4 € pour Deezer qui avait fait le choix d'augmenter ses prix en 2022. C'était la première augmentation depuis 12 ans et d'autres plateformes concurrentes ont ultérieurement suivi cette tendance. Elle a notamment permis de compenser la perte d'abonnés.