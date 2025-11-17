L'affaire avait fait les gros titres en 2019, plongeant la Nasa dans un scénario inédit. Summer Worden, 50 ans, vient de plaider coupable d'avoir menti aux forces de l'ordre. Elle avait faussement accusé son ex-conjointe, l'astronaute de la Nasa Anne McClain, d'avoir accédé illégalement à son compte bancaire personnel alors que cette dernière était en mission à bord de la Station spatiale internationale (ISS).

Que reprochait Worden à l'astronaute McClain ?

En juillet 2019, en pleine procédure de divorce et de bataille pour la garde d'un enfant, Summer Worden a contacté la FTC (Federal Trade Commission) et le Bureau de l'Inspecteur Général de la Nasa. Elle affirmait que McClain avait deviné son mot de passe et consulté ses finances sans autorisation depuis l'orbite.

Cette accusation avait été largement médiatisée, soulevant des questions inédites sur la juridiction pénale dans l'espace. Anne McClain était en mission sur l'ISS de décembre 2018 à juin 2019.

Comment l'enquête a-t-elle démonté ses accusations ?

L'enquête s'est rapidement retournée contre l'accusatrice. Les procureurs ont établi que Worden avait elle-même ouvert le compte en avril 2018 et que les deux parties y avaient accédé conjointement jusqu'en janvier 2019, date à laquelle Worden a modifié les identifiants.

" L'enquête a révélé que Worden avait accordé à son épouse l'accès à ses relevés bancaires depuis au moins 2015, y compris ses identifiants de connexion ", précise un communiqué de justice.

L'avocat de McClain avait à l'époque soutenu qu'elle vérifiait simplement les finances familiales partagées, ignorant qu'elle ne devait plus y accéder.

Quelles sont les conséquences judiciaires pour Summer Worden ?

En plaidant coupable d'avoir fait de fausses déclarations, Summer Worden évite un procès qui devait s'ouvrir cette semaine. En échange, les procureurs ont accepté d'abandonner d'autres charges bien plus lourdes.

Une nouvelle inculpation en 2022 l'accusait de multiples fraudes électroniques et transactions financières illégales. Elle était soupçonnée d'avoir escroqué plusieurs personnes, dont Anne McClain, dans une affaire d'achat de terrain.

Selon l'accord, elle a accepté de rembourser les victimes de la fraude. Summer Worden reste en liberté sous caution et connaîtra sa sentence le 12 février 2026. Elle risque jusqu'à cinq ans de prison et une amende maximale de 250 000 $.