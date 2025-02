Delta Force sur PC est une des bonnes surprises de la fin d'année dernière : le titre lancé en accès gratuit s'est installé dans le Top 15 des jeux les plus joués sur Steam et fait de l'ombre à un certain Battlefield.

Pour autant, il manquait encore au titre un mode de jeu campagne solo, qui vient de trouver une date de lancement. C'est donc le 21 février prochain que le titre profitera d'un mode solo avec un scénario et plusieurs missions à suivre.

Il s'agira de proposer aux joueurs de revivre des opérations militaires réalisées par la Delta Force, sans plus de précisions pour l'instant.

Ce mode solo,contrairement au multijoueur, ne sera pas gratuit, il faudra mettre la main à la poche pour en profite, mais là encore, on ne connait pas encore ce que coutera le module ni son envergure.

Selon le calendrier initial annoncé par le studio, il était prévu que le mode solo soit déployé au cours du premier trimestre 2025. Reste à savoir si le créneau sera respecté.