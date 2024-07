Le démarchage téléphonique non sollicité est un véritable fléau, et les divers outils mes en place par les opérateurs, les fabricants de smartphones et même les gouvernements ne semble pas suffisant à limiter le phénomène.

Désormais, c'est l'intelligence artificielle qui est présentée comme l'outil qui pourrait permettre de combattre cette pratique.

L'application Begone récemment lancée sur iOS prend ainsi progressivement de l'ampleur et s'est installée à la 3e place dans la catégorie Productivité.

Elle propose en effet de pouvoir bloquer en un seul clic toute une plage de numéros de téléphone qui harcèlent les utilisateurs au quotidien.

Au lieu de bloquer chaque numéro un à un, l'application repère les numéros qui commencent ainsi par la même série de chiffres, par exemple 0945 et il devient possible de bloquer tous les numéros qui en découlent. On peut ainsi anticiper les numéros utilisés par les démarcheurs téléphoniques.

Malheureusement, l'application impose une manipulation de la part de l'utilisateur et ne sera efficace qu'au bout de quelques semaines. Elle devrait prochainement s'installer sur Android.