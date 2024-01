Aujourd'hui, focus sur le démarreur de voiture portable Popdeer 15000 mAh.

Compact et léger, il se range aisément dans votre voiture. Grâce à son courant de crête de 1500 A, il peut démarrer facilement et rapidement une voiture et sa grande capacité de 15 000 mAh vous assure une longue autonomie.

Cette alimentation de secours est dotée de protections contre les courts-circuits, les surintensités et les surcharges et une lampe LED est intégrée.

Le câble de chargement USB est inclus.

L'appareil répond aux exigences RoHS pour l'utilisation de substances dangereuses.





Le démarreur Popdeer 15000 mAh est au prix de 36,82 € avec le code BGRA1190 + la réduction déjà appliquée au lieu de 73,84 €, soit une remise totale de 50% sur Banggood. Livraison gratuite sous 5 jours de l'UE.