Commençons par le déshumidificateur portable LUKO OL20-D030A.

Idéal pour les petits espaces, il peut éliminer jusqu'à 20 L d'humidité par jour et l'abaisser jusqu'à 30%, améliorant ainsi la qualité de l'air et évitant les odeurs désagréables sur vos textiles.

L'appareil dispose d'un mode veille pour la nuit, d'une minuterie de 24 heures pour l'allumage ou l'arrêt automatique ainsi que de 3 voyants lumineux de couleur (bleu, vert ou rouge) qui indiquent le taux actuel d'humidité.

Les 4 roues rotatives à 360 degrés et les poignées vous permettent de le déplacer facilement.



Vous avez le choix entre 2 options de drainage : automatique ou manuel (le tuyau de vidange est fourni).

Vous pouvez également régler la vitesse (lente ou rapide) et l'appareil est doté d'une fonction de dégivrage automatique en cas de basses températures.

Ultra-silencieux, le déshumidificateur garantit des niveaux sonores inférieurs à 45 dB.

Le LUKO OL20-D030A est à 159 € avec le code NNNFRSOLDEOL + la réduction déjà appliquée au lieu de 195,67 €, soit une remise totale de 18% sur Geekbuying. Envoi gratuit de l'UE.





Passons au LUKO OL12-BD031A.



Idéal pour les grandes pièces, il peut retirer jusqu'à 12 L d'humidité par jour et sa puissance est réglable.

3 modes de fonctionnement vous sont proposés :

Un mode intelligent pour une utilisation quotidienne,

Un mode continu pour les conditions très humides,

Un mode veille pour la nuit, ainsi qu'une minuterie de 24 heures pour l'allumage ou l'arrêt automatique.

Le filtre à air réduit la poussière et les odeurs et permet aux vêtements de sécher plus rapidement.

L'appareil est facilement déplaçable avec ses 4 roues rotatives à 360 degrés et ses poignées. Il garantit un faible bruit avec des niveaux sonores inférieurs à 36 dB.

Vous avez le choix entre le drainage automatique ou manuel (tuyau de vidange fourni).

Le LUKO OL12-BD031A est au prix de 89,99 € avec le code NNNFRSOLDEOL12 + la réduction déjà appliquée au lieu de 157,65 €, soit une remise totale de 42% sur Geekbuying. Livraison gratuite de l'UE.