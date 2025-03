Portal Kombat : quand la désinformation russe envahit l'IA

La guerre de l’information a pris une nouvelle dimension avec le réseau de désinformation russe baptisé Portal Kombat. Ce système complexe, révélé par Viginum en 2024, s’appuie sur des centaines de sites web et exploite désormais des outils d’intelligence artificielle comme ChatGPT pour amplifier ses récits pro-Kremlin. Cette stratégie sophistiquée vise à manipuler les opinions publiques en Occident et au-delà. Présentation d'un réseau opère dans l'ombre et qui représente une menace majeure dans l’espace numérique mondial.

Qu’est-ce que Portal Kombat ?

Portal Kombat, découvert par Viginum, est un réseau structuré de propagande russe composé d’au moins 193 sites web. Il s'agit de portails qui diffusent massivement des contenus pro-russes, souvent traduits automatiquement via des logiciels comme ChatGPT. Leur objectif principal est de légitimer les actions militaires russes en Ukraine tout en discréditant les pays soutenant Kyiv, voire de réinterpréter l'histoire et de mettre en place une politique révisionniste.

Ces sites se répartissent en trois écosystèmes principaux :

news.ru : destiné aux territoires occupés pour influencer les populations locales.

destiné aux territoires occupés pour influencer les populations locales. Pravda.network : ciblant les pays occidentaux avec des récits polarisants.

ciblant les pays occidentaux avec des récits polarisants. Portails locaux : adaptés aux spécificités culturelles des régions visées (par exemple pravda-fr.com en France).

adaptés aux spécificités culturelles des régions visées (par exemple pravda-fr.com en France).

L’utilisation de l’intelligence artificielle

L’une des particularités inquiétantes de Portal Kombat est son recours à l’intelligence artificielle. Des outils comme ChatGPT sont utilisés pour générer ou traduire rapidement des contenus. Bien que ces textes soient parfois truffés d’erreurs syntaxiques, ils permettent une production massive et rapide d’articles destinés à inonder les moteurs de recherche.

Indirectement, les IA ainsi exploitées deviennent des amplificateurs involontaires de la désinformation et de la propagande russe. En effet, les algorithmes d’optimisation SEO utilisés par ces portails leur permettent d’apparaître en tête des résultats Google sur certains sujets sensibles.

Objectifs et impacts

L’objectif principal de Portal Kombat est double :

Légitimer l’action russe : présenter la guerre en Ukraine comme une opération nécessaire et justifiée, tant aux yeux des citoyens Russes que du reste du monde.

présenter la guerre en Ukraine comme une opération nécessaire et justifiée, tant aux yeux des citoyens Russes que du reste du monde. Déstabiliser les pays occidentaux : polariser le débat public et discréditer les institutions démocratiques.

Certaines fausses informations relayées incluent des récits conspirationnistes ou exagérés sur des sujets locaux (conflits sociaux, crises politiques). Par exemple, pravda-fr.com a publié un article affirmant que les Jeux Olympiques de Paris 2024 seraient un échec total, une affirmation démentie par les autorités françaises.

Bien que l’impact direct reste limité (avec environ 10 700 visites mensuelles pour pravda-fr.com), le potentiel destructeur de ce réseau réside dans sa capacité à être activé rapidement lors d’événements critiques comme des élections, ou lors de l'ouverture de débats publics de grande envergure impliquant directement la Russie ou ses intérêts.

Rien qu'en 2024, le réseau a généré plus de 3,4 millions d'articles de propagande... Avec moins de 11 000 visites, beaucoup d'étonnaient de voir tant d'efforts pour si peu de résultat. En réalité, les articles ne visaient pas tant les lecteurs humains que les chatbots. En inondant le Net d'articles de ce genre, l'objectif était surtout de modifier les bases de données des IA connectées au Web. Alors que les moteurs de recherche sont de plus en plus souvent troqués pour les IA, la Russie chercherait à gagner sur les deux tableaux : profiter de l'IA pour générer du contenu de masse, qui sera ensuite réapproprié par l'IA elle-même.

Comment contrer cette menace ?

Face à cette ingérence numérique massive, plusieurs initiatives ont vu le jour. La France a notamment instauré un mécanisme d’alerte en collaboration avec ses partenaires européens via le Triangle de Weimar. Par ailleurs, une commission sénatoriale a été mise en place début 2024 pour analyser les enjeux liés à cette guerre informationnelle.

" La lutte contre Portal Kombat nécessite une vigilance accrue et une coopération internationale renforcée ", souligne un rapport officiel. Les moteurs de recherche sont également appelés à mieux détecter et limiter le référencement des sites associés à ce réseau.

Portal Kombat illustre parfaitement comment la désinformation moderne s’adapte aux avancées technologiques. En combinant propagande traditionnelle et intelligence artificielle, ce réseau représente une menace insidieuse, mais réelle pour la stabilité démocratique mondiale. Comprendre son fonctionnement est essentiel pour mieux s’en protéger et préserver un espace numérique sain et fiable. La situation devient un enjeu critique pour les créateurs des IA qui devront mettre en place des garde-fous pour mieux identifier les contenus légitimes à intégrer aux résultats de recherche et à l'assistance à la génération de textes.