Selon les analystes de TrendForce, nous sommes à quelques mois d'un début de pénurie au niveau du stockage SSD, en conséquence de quoi, il faut s'attendre à encaisser une hausse des prix.

Cette pénurie serait due aux besoins croissants des intelligences artificielles et services annexes en solution de stockage à la vois dense, mais surtout très rapide. À compter de l'année prochaine, on devrait ainsi voir les promotions sur les SSD disparaitre et les prix augmenter progressivement, jusqu'à constater des pénuries auprès des revendeurs.

TrendForce base son analyse sur des chiffres éloquents : entre le dernier trimestre 2023 et l'été 2024, les commandes de SSD d'entreprise des spécialistes de L'IA ont augmenté de 80%. Situation logique : les IA ont besoin d'une grande capacité de stockage pour héberger leurs données et continuer à s'entrainer, mais il faut également que l'accès aux données soit le plus rapide possible. C'est également dans les SSD que sont stockés les paramètres du modèle d'IA, pondérations et écarts évolutifs en priorité.

Les SSD sont également privilégiés pour les serveurs d'inférence, qui permettent de faire évoluer l'IA en temps réel en stockant des données de référence aux services de génération de texte ( les LLM), mais également au RAG (réponses améliorées). Sont ainsi prisés les SSD de haute capacité (16 To ou plus) qui ne devraient pas manquer aux consommateurs lambda compte tenu de leurs prix astronomiques.

Reste que cette demande devrait également se montre porteuse d'évolutions pour tout le secteur avec le développement de SSD de très haute capacité. C'est d'ailleurs en début d'année prochaine que sera lancée la production de masse de SSD à couches 2YY/3XX avec pour objectif de proposer des solutions de stockage de 120 To.