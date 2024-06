Contrairement aux freelances spécialisés en design, ceux évoluant dans l'informatique voient leurs activités augmenter de façon significative. Cette tendance se confirme, surtout sur les plateformes spécialisées comme Freelance informatique, malgré les ralentissements économiques qui touchent d'autres secteurs. Une étude auprès de plus de 5 000 freelances à travers divers pays européens met en lumière cette réalité encourageante pour les indépendants de l'IT.

L'optimisme des freelances face à l'avenir grâce à Freelance informatique

Les données recueillies montrent que 85% des freelances en informatique en France sont confiants quant à leur avenir professionnel. Ces experts, qu'ils soient développeurs backend, ingénieurs cloud, testeurs QA ou data scientists, constatent une demande croissante pour leurs compétences. Ce dynamisme contraste avec le pessimisme qui règne chez les freelances spécialisés dans le design et la conception graphique, secteurs plus vulnérables aux coupes budgétaires en période de crise. Il est essentiel pour ces professionnels de se spécialiser pour rester compétitifs sur le marché. En témoigne l'exemple des plateformes telles que Freelance Informatique, où la mise en valeur de compétences pointues permet aux travailleurs indépendants de se distinguer. Sur cette plateforme, plus de 145 000 freelances sont déjà inscrits, que ce soit en transformation digitale & SI, infrastructures IT & cybersécurité.

La formation continue : clé du succès

Aujourd'hui, les freelances doivent non seulement suivre les tendances commerciales et comprendre les besoins changeants des clients, mais également s'engager activement dans une formation continue. Plus de la moitié des professionnels inscrits sur Malt ont ajouté au moins une nouvelle compétence ou certification à leur profil au cours de leur première année. Cet engagement envers l'apprentissage continu est particulièrement marqué chez les intégrateurs web, ingénieurs cloud, experts en cybersécurité, développeurs frontend, consultants analytiques, consultants GDPR, et scrum masters.

Bon à savoir : pour rester à la pointe, les freelances en informatique investissent environ cinq heures par semaine dans des sessions de formation ou d'acquisition de nouvelles compétences.

L'attrait croissant des grandes entreprises

On observe un intérêt grandissant des freelances pour les projets offerts par les grandes entreprises, notamment en France, en Espagne et en Allemagne. Cet engouement reflète une mutation stratégique de la part des grands groupes qui reconnaissent désormais les freelances comme des acteurs de premier plan capables d'accélérer l'innovation plutôt que de combler simplement des lacunes internes momentanées. Cette approche novatrice et collaborative ouvre la voie à des partenariats mutuellement bénéfiques.

Des changements favorables à l'écosystème du freelancing

L'évolution des mentalités au sein des entreprises de grande taille n'est pas la seule transformation notable. Le contexte réglementaire et économique évolue également pour offrir un cadre plus favorable aux freelances. Les politiques de soutien à l'entrepreneuriat individuel, ainsi que les incitations fiscales, jouent un rôle majeur dans la dynamique positive observée.

Des initiatives comme le Plan Indépendants en France visent à améliorer les conditions de travail des freelances, en simplifiant les démarches administratives et en augmentant la protection sociale. Ces mesures incitent davantage de professionnels à franchir le cap de l'indépendance et encouragent les entreprises à faire appel à des talents externes hautement qualifiés.