Tutoriel vidéo : comment déverrouiller l’écran en 1 clic ?

Avez-vous un iPhone dont vous souhaitez déverrouiller l’écran en un clic ? Si c’est le cas, vous pouvez le faire directement avec le téléphone ou à partir d’un ordinateur. Le tutoriel vidéo suivant vous fait découvrir comment arriver à déverrouiller votre smartphone iPhone facilement.

6 méthodes de déverrouillage de l’écran iPhone comparées

Lorsque vous êtes confronté à un écran verrouillé sur votre iPhone, il existe plusieurs méthodes que vous pouvez utiliser pour le déverrouiller aisément. Dans cette section, découvrez une comparaison de 6 méthodes différentes, dont certaines sont connues de tous les utilisateurs d’iPhone, et d’autres moins connues. Voici un aperçu des différentes méthodes de déverrouillage de l’écran de votre iPhone.

Dr.Fone

Dr.Fone est une solution de récupération de données pour iPhone très connue que beaucoup de personnes utilisent au quotidien. Le logiciel comprend également une fonctionnalité de déverrouillage de l’écran pour iOS. Wondershare Dr.Fone est rapide, facile à utiliser et peut déverrouiller votre écran en un clic. Elle est particulièrement utile si vous avez oublié le mot de passe de votre iPhone.

Une fois que vous avez téléchargé et installé le logiciel, le déverrouillage de l’écran de l’iPhone se fait facilement grâce à une interface ergonomique.

Hard Reboot

Un Hard Reboot est une méthode courante de déverrouillage de l’écran de l’iPhone. Elle implique de forcer le redémarrage de votre iPhone en appuyant sur plusieurs boutons simultanément. L’inconvénient de cette méthode pourtant simple est qu’elle peut entraîner la perte de données si vous ne sauvegardez pas régulièrement votre iPhone.

Keyboard

L’utilisation du clavier est une méthode assez efficace pour réussir son déverrouillage pour les écrans qui ne répondent pas. Cette méthode simple et abordable consiste à saisir manuellement votre mot de passe sur votre iPhone avec un écran qui ne répond pas en utilisant votre clavier d’ordinateur. Tout ce dont vous avez besoin est un OTG et un clavier. Procédez comme suit :

Connectez le clavier à votre iPhone à l’aide d’un OTG,

Allumez votre iPhone,

Entrez manuellement le code d’accès à l’aide du clavier.

Cette technique fonctionne sur tous les modèles d’iPhone et vous offre 50 % de chances de réussite.

Siri VoiceOver

Cette méthode de déverrouillage de l’écran de l’iPhone consiste à utiliser la fonction Siri VoiceOver pour accéder à certaines fonctionnalités de l’iPhone sans déverrouiller l’écran. Bien que cette méthode puisse fonctionner, elle peut être complexe à mettre en place. En outre, elle fonctionne seulement avec les iPhone qui fonctionnent sous iOS 8.1 à 10.1 et offre seulement 20 % de chances de réussite.

iTunes

Cette méthode très connue de déverrouillage de l’écran de l’iPhone consiste à connecter votre iPhone à votre ordinateur et à restaurer le système iOS via iTunes. Bien que cette méthode puisse fonctionner, elle entraîne la suppression de toutes les données présentes sur votre iPhone. Toutefois, elle fonctionne avec tous les modèles d’iPhone et offre 80 % de réussite.

iCloud

Si vous avez activé la fonction « Localiser mon iPhone » sur votre appareil, vous pouvez déverrouiller l’écran de votre iPhone à distance à l’aide d’un ordinateur et d’un compte iCloud. Bien que cette méthode puisse être pratique, elle nécessite une connexion Internet stable et une sauvegarde iCloud récente.

Meilleure méthode pour déverrouiller l’écran

Si vous cherchez une méthode rapide et efficace pour déverrouiller l’écran de votre iPhone, Dr.Fone est sans doute la meilleure option. Voici comment utiliser Dr.Fone pour déverrouiller votre iPhone en quelques étapes simples.

Comment déverrouiller l’écran en utilisant Dr.Fone ?

Dr.Fone est conçu pour déverrouiller l’écran de votre iPhone en un seul clic. Pour cela, vous devez télécharger et installer le logiciel Dr.Fone sur votre ordinateur, puis suivre ces étapes très simples :

Étape 1 : lancez le logiciel Dr.Fone et sélectionnez l’option « Déverrouillage de l’écran » dans le menu principal.

Étape 2 : connectez votre iPhone à votre ordinateur à l’aide d’un câble USB.

Étape 3 : cliquez sur le bouton « Démarrer » pour lancer le processus de déverrouillage.

Étape 4 : suivez les instructions et attendez que le processus se termine pour accéder à votre iPhone sans entrer de mot de passe.

Quels sont les avantages de Dr.Fone ?

Dr.Fone se différencie des autres méthodes de déverrouillage d’écran par son efficacité, sa facilité d’utilisation, et son interface ergonomique. Grâce à sa technologie avancée, Dr.Fone est capable de déverrouiller votre iPhone en un clic, sans aucune perte de données.

De plus, Dr.Fone propose un processus simple et intuitif, qui permet même aux utilisateurs les moins expérimentés de déverrouiller leur iPhone en toute sécurité.

Enfin, Dr.Fone est proposé à un prix abordable, ce qui le rend accessible à tous les utilisateurs souhaitant déverrouiller leur iPhone rapidement et facilement.

Quelles sont les autres fonctionnalités importantes de Dr.Fone ?

Si Dr.Fone est connu pour son déverrouillage d’écran, il propose également d’autres fonctionnalités utiles pour les utilisateurs d’iPhone. Voici quelques-unes des fonctionnalités de Dr.Fone qui pourraient vous intéresser.

Récupération de données

Wondershare Dr.Fone est un logiciel qui permet de récupérer facilement des données perdues ou supprimées, y compris les contacts, les messages, les photos, les vidéos et les documents. Vous pouvez l’utiliser pour récupérer vos fichiers perdus sur n’importe quel modèle d’iPhone.

Transfert de téléphone

C’est l’une des fonctionnalités les plus prisées du logiciel. Dr.Fone facilite le transfert de données entre différents appareils, qu’il s’agisse d’iPhone, d’iPad, d’iPod ou d’appareils Android. Vous pouvez transférer des données d’un iPhone à un autre iPhone ou d’un iPhone à un autre type de smartphone.

Transfert de WhatsApp

Le transfert de Whatsapp est l’une des fonctionnalités les plus recherchées par les utilisateurs de logiciels de transfert de données. Wondershare Dr.Fone prend en charge le transfert de toutes vos conversations WhatsApp, y compris les messages, les photos, les vidéos et les fichiers de pièces jointes, entre différents appareils.

Localisation virtuelle

Pour les personnes qui en ont besoin, Dr.Fone propose également une fonction de localisation virtuelle, qui vous permet de simuler votre emplacement sur votre iPhone pour diverses applications. Elle peut être utile en cas de perte de téléphone.

Ces fonctionnalités supplémentaires font de Dr.Fone un outil polyvalent pour les utilisateurs d’iPhone, offrant des solutions pour la récupération de données, le transfert de téléphone, le transfert de WhatsApp et la simulation de la localisation virtuelle.