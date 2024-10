Devialet s'est taillé une solide réputation dans l'univers du son au fil des dernières années. La marque française est ainsi particulièrement connue pour ses enceintes haut de gamme Phantom qui procurent un son spatial particulièrement étonnant et précis.

Le groupe a également noué quelques partenariats avec d'autres marques plus grand public pour proposer son expertise, comme avec l'opérateur Free au sein de son player Freebox Devialet, ou même avec Huawei et son enceinte portable Sound Joy.

Dans l'objectif de se montrer plus accessible au grand public, la marque avait lancé de nouveaux produits, comme une barre de son tout de même facturée 2200 euros... Mais la marque reste encore trop exclusive, et peine ainsi sur un marché noyé sous les références d'enceintes bon marché.

Car Devialet est une marque de luxe qui ne lésine pas sur les technologies : le groupe dispose de nombreux brevets innovants dans le secteur du son. Malgré un prix d'entrée élevé, la marque est parvenue à nouer des accords avec les revendeurs pour s'afficher dans nombre de magasins grand public comme Boulanger, Darty, Fnac... La marque est donc bien implantée chez les clients et dispose d'un sérieux réseau de distribution et de promotion, néanmoins le modèle économique de la marque reste fragile.

C'est cela qui explique la demande d’ouverture d'une procédure de conciliation auprès du tribunal de commerce de Paris. L'idée pour la marque est de se donner quelques mois pour trouver des fonds auprès de nouveaux investisseurs au capital de l'entreprise pour se donner les moyens de rebondir.

Au sein de l'entreprise, la situation serait chaotique : deux des dirigeants sont récemment partis du groupe tandis que les contestations internes iraient bon train. La stratégie d'investir trop lourdement dans le marketing est ainsi de plus en plus décriée en interne. La marque espèrerait désormais avoir l'occasion de lancer de nouveaux produits qui pourraient faire la différence et lui permettre d'accéder à la rentabilité, quitte à investir de nouveaux marchés comme la Chine.