Devolo, spécialiste du réseau domestique, propose des adaptateurs CPL et des kits Wi-Fi qui étendent la connexion internet via le câblage électrique.

Pendant les Jours Flash Prime Amazon, vous pouvez profiter de remises sur les modèles Magic 2 WiFi 5, qui offrent une connexion rapide et stable pour le streaming ou le télétravail, ainsi que sur les kits multiroom ou Magic 2 LAN, pour une couverture homogène dans toute la maison.

devolo Magic 2 WiFi 5 (ac) Starter Kit

Ce kit combine la rapidité du CPL G.hn (jusqu’à 2 400 Mb/s) avec le Wi‑Fi 5, incluant MU‑MIMO et des ports Gigabit. Idéal pour le streaming HD, le gaming ou le télétravail sur une surface jusqu’à 120 m², il offre un excellent rapport performance/prix pour les utilisateurs qui n’ont pas besoin des fonctionnalités plus avancées du Wi‑Fi 6.

devolo Magic 2 LAN Starter Kit

Le devolo Magic 2 LAN Starter Kit offre une solution CPL (courant porteur en ligne) ultra-performante pour étendre votre réseau filaire à partir de simples prises électriques. Grâce à une vitesse nominale allant jusqu’à 2400 Mbit/s, il permet de diffuser des contenus 8K, jouer en ligne et naviguer à haut débit sans interruption.

Le kit comprend deux adaptateurs Magic 2 LAN avec câbles Ethernet, prêts à installer via la fonction plug-and-play, et la portée peut atteindre jusqu’à 500 m entre les adaptateurs. Compatible avec toutes les box internet et extensible avec d’autres modules Magic certifiés, il s’appuie sur la technologie G.hn et le standard avancé MIMO pour garantir une connexion fiable, performante et simple à configurer.