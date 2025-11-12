Le grand ménage continue sur les marketplaces. Après les affaires récentes (poupées illicites chez Shein), la DGCCRF poursuit son travail de fond.

La Répression des fraudes, en collaboration avec ses homologues européens, a obtenu le retrait de 28 références de produits dangereux rien qu'au mois d'octobre. Derrière les prix cassés se cachaient des risques bien réels : intoxication chimique, suffocation, chocs électriques.

Quelles plateformes sont concernées par ces retraits ?

Personne n'y échappe. L'opération de la DGCCRF a visé tous les géants. Des produits ont été retirés d'Amazon, Shein, Temu, AliExpress, Cdiscount et eBay.



Les contrôles ont révélé des non-conformités graves aux normes européennes. Les plateformes doivent (théoriquement) alerter les clients ayant déjà acheté ces articles.

Quels types de produits sont jugés dangereux ?

La liste est inquiétante et touche tous les publics. Des articles pour enfants (feutres Omy, jouets Petit Bateau, spirale Zara Home) présentaient des risques d'étouffement à cause de petites pièces. Une robe de princesse Frozen (commercialisée sur Shein) présentait un risque de brûlures.

Des ballons (Luobito, Fakindiy sur Amazon) contenaient des substances chimiques nocives. Côté électronique, une lampe à ongles UV (Beautylus HH) et un chauffage LED (Easylife) présentaient des risques de chocs électriques.

Comment se protéger de ces articles non conformes ?

La DGCCRF martèle ses conseils pour éviter ces produits non conformes. Le premier est la méfiance face aux prix anormalement bas, souvent synonymes de contrefaçon. Le second est de vérifier le marquage "CE" (Conformité Européenne) sur les jouets et l'électronique.

Mais ce marquage est-il fiable ? Le gouvernement tente de reprendre la main, avec un plan de régulation du e-commerce (avril) visant à multiplier les contrôles des colis chinois.

Foire Aux Questions (FAQ)

Le marquage "CE" est-il une garantie ?

Pas toujours. L'histoire du faux logo "China Export" (CE très rapprochés) est un mythe urbain (débunké par la Commission Européenne dès 2008). Le vrai problème est que le logo "CE" (Conformité Européenne) peut être simplement contrefait. Son absence est un signal d'alarme, mais sa présence n'est pas une garantie absolue sur ces plateformes.

Que faire si je trouve un produit suspect ?

Les autorités appellent à la vigilance. Le site rappel.conso.gouv.fr liste tous les rappels officiels. Si vous avez un doute, vous pouvez utiliser la plateforme SignalConso pour signaler le produit directement à la Répression des fraudes.