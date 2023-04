Blizzard contacte actuellement les joueurs de Diablo pour leur proposer de participer à une phase de test de charge de serveur sur Diablo IV. L'opération se déroulera du 12 au 14 mai.

Il s'agit d'une phase importante pour le titre qui devrait permettre à Blizzard de prendre conscience de l'état de charge de ses serveurs. L'objectif est de tenter de mettre les serveurs à genoux avec le maximum de joueurs pour bien dimensionner les infrastructures afin d'éviter de souffrir de saturation des serveurs lors du lancement du jeu.

Oyez, nomades ! Pour préparer le lancement de Diablo IV qui aura lieu le 6 juin, nous devons faire appel à vos services pour purger le monde des démons lors d’une ultime tâche : le test de charge de serveur.

Du 12 mai à 21 h (heure de Paris) au 14 mai à 21 h (heure de Paris), la défense de Sanctuaire contre les armées des Enfers est ouverte à tous et à toutes sur Windows PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 et PlayStation 4. La co-op locale sera aussi disponible pour consoles, ainsi que le cross-play et la progression partagée pour toutes les plateformes, afin de nous aider à tester la durabilité de nos serveurs.

À quoi s'attendre pendant le test de charge de serveur

Le test de charge de serveur vous accorde un dernier week-end aux Enfers afin de vous faire découvrir un extrait de ce que Diablo IV aura à offrir, tout en testant les capacités de nos serveurs en vue du lancement. Le prologue et l’entièreté de l’Acte I serviront de toile de fond sur laquelle vous pourrez peindre avec les restes sanglants de démons massacrés. Vous pourrez parcourir la première zone, les pics Brisés, à votre guise. Sillonnez ses âpres paysages en tant que barbare, druide ou druidesse, nécromancien ou nécromancienne, voleur ou voleuse, ou encore sorcier ou sorcière, déchaînez vos pouvoirs dévastateurs sur vos ennemis et perfectionnez vos compétences au passage.

Si vous avez participé aux week-ends d’accès anticipé et de bêta ouverte, ces détails vous semblent sans doute familiers, mais le test de charge de serveur présente tout de même quelques différences.

La progression relative au personnage réalisée lors des week-ends d’accès anticipé et de bêta ouverte ne sera pas conservée pour le week-end de test de charge de serveur. De plus, aucune progression de personnage réalisée au cours du test de charge de serveur ne sera conservée pour le lancement.

Vous pourrez faire progresser vos personnages jusqu’au niveau 20, après quoi vous cesserez d’obtenir des points de compétence, mais pourrez continuer de tuer des démons et d’obtenir d’alléchantes pièces d’équipement.

Le taux d’apparition d’objets légendaires a été modifié pour mieux refléter le taux qui sera en vigueur à partir du lancement de Diablo IV.

La version de Diablo IV disponible pendant le test de charge de serveur contiendra toutes les corrections de bugs et toutes les mises à jour détaillées dans notre rétrospective sur la bêta ouverte.

Les pics Brisés fourmillent de dangers à vaincre, mais aussi d’activités variées qui vous permettront de faire progresser votre personnage. Visitez Kyovashad pour réparer et acheter de nouvelles pièces d’équipement, améliorer votre potion de soins, accéder à votre coffre et bien plus encore. Vous trouverez également des quêtes principales et secondaires pour découvrir la riche histoire de Sanctuaire, ainsi que des évènements mondiaux et de légion pour exercer vos aptitudes de guerre et des donjons où récolter de l’équipement.

Surmontez le défi ultime du test de charge de serveur : Ashava

Préparez-vous à affronter l’une des plus immondes machinations des Enfers : Ashava. Redoutable mastodonte aux lames brachiales tranchantes comme des rasoirs et aux écailles plus résistantes qu’une cuirasse, elle n’a qu’une idée en tête : mettre en pièces quiconque oserait l’empêcher de noyer Sanctuaire sous la bile toxique.

L’abattre représentera une tâche monumentale, car vos personnages ne peuvent pas dépasser le niveau 20 pendant le test de charge de serveur.

Vous aurez l’occasion de combattre Ashava pendant le test de charge de serveur :

Le 13 mai à partir de 18 h (heure de Paris), puis toutes les trois heures jusqu’à sa dernière apparition le 14 mai à 18 h (heure de Paris).

Jouez et obtenez des récompenses de test de charge de serveur

Abattre la cracheuse de pestilence qu’est Ashava donne accès à une nouvelle récompense : le trophée de monture Sanglot d’Ashava. Nous avons également réactivé des récompenses issues des week-ends d’accès anticipé et de bêta ouverte afin de vous donner une autre chance d’obtenir ces gages de prouesse en répandant le sang des démons. Les joueurs et joueuses ayant débloqué ces récompenses les recevront au lancement de Diablo IV.

Si vous aviez déjà obtenu l’une des récompenses ci-dessous lors des week-ends d’accès anticipé ou de bêta ouverte, vous n’avez PAS à les obtenir de nouveau.

Titre supplicié initial ou victime initiale : reçu pour avoir atteint Kyovashad avec un personnage.

avec un personnage. Titre prospecteur précoce ou prospectrice précoce : reçu pour avoir atteint le niveau 20 avec un personnage.

avec un personnage. Objet ornemental pack de loup bêta : reçu pour avoir atteint le niveau 20 avec un personnage.

: reçu pour avoir atteint le niveau 20 avec un personnage. Trophée de monture Sanglot d’Ashava : reçu pour avoir vaincu Ashava avec un personnage de niveau 20.

Comment télécharger le test de charge de serveur

Inutile d’attendre jusqu’au 12 mai pour commencer à télécharger le test de charge de serveur ! Le téléchargement anticipé sera disponible le 10 mai à 21 h (heure de Paris). Lisez les indications ci-dessous pour savoir comment télécharger le test de charge de serveur sur la plateforme de votre choix.

Si vous n’avez pas téléchargé la bêta ouverte de Diablo IV :

PC

Lancez le client Battle.net. Si Diablo IV ne se trouve pas déjà dans votre barre de favoris, vous pouvez l’y ajouter en cliquant sur l’icône +. Vous pouvez également accéder à Diablo IV via la page Tous les jeux. Diablo IV apparaîtra en haut de la liste.

Une fois sur la page du jeu Diablo IV, cliquez sur le menu déroulant sous Version du jeu et sélectionnez Diablo IV – Test de charge de serveur. Cliquez sur le bouton bleu qui indique Installer. Le jeu commencera à s’installer. Lorsqu’il est disponible, cliquez sur Jouer pour le lancer.

Xbox

Ouvrez le Xbox Store et cherchez Diablo IV – Test de charge de serveur. Sélectionnez Télécharger.

PlayStation

Ouvrez le PlayStation Store et cherchez Diablo IV – Test de charge de serveur. Sélectionnez Télécharger.

Si vous disposez encore de la bêta ouverte de Diablo IV téléchargée sur votre plateforme :

Vous aurez accès à une mise à jour à télécharger au début de la période de téléchargement anticipé. Dès que le test de charge de serveur aura débuté, vous pourrez vous lancer dans votre périple à travers Sanctuaire.

Remarque : il ne sera pas nécessaire de posséder un abonnement Xbox Live Gold ou PlayStation Plus pour jouer à Diablo IV lors des week-ends de la bêta ouverte et d’accès anticipé dans la plupart des régions. En Allemagne, un abonnement PlayStation Plus sera nécessaire en raison des exigences de classification. Après le lancement de Diablo IV, un abonnement Xbox Live Gold ou PlayStation Plus sera nécessaire pour accéder à certaines fonctionnalités multijoueur du jeu.

Regardez la nouvelle diffusion en direct de l'équipe de développement de DIABLO IV

Notre dernière diffusion en direct de l’équipe de développement de Diablo IV est déjà passée, mais vous pouvez glaner de nouvelles informations infernales sur le jeu dans la vidéo de rediffusion ci-dessous.

Nous étions en compagnie de Joe Shely, directeur du jeu, Joseph Piepiora, directeur associé du jeu et Adam Fletcher, directeur adjoint de la communauté, ainsi que de leur invité spécial Rhykker. Ce groupe d’experts de Diablo a donné des explications sur les récompenses de haut niveau, détaillé les changements apportés aux classes et donjons sur la base des commentaires des joueurs et joueuses et des données de jeu. Ils ont aussi organisé une session de questions-réponses en direct au cours de laquelle les joueurs et joueuses ont pu poser des questions directement à l’équipe de développement.

Préparez-vous à franchir les portes des Enfers

Rendez-vous sur la boutique si vous n’avez pas encore préacheté l’Ultimate Edition de Diablo IV pour la plateforme de votre choix et que vous souhaitez triompher des légions de Lilith en bénéficiant d’un accès anticipé de 4 jours avant le lancement du jeu.

Merci pour votre aide à la préparation du lancement !

L’équipe de Diablo IV