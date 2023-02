Blizzard a finalement annoncé officiellement quand les joueurs pourront accéder à la béta ouverte de Diablo IV, l'un des jeux de l'éditeur les plus attendus de cette année.

L'accès se fera en deux temps : du 17 au 19 mars pour les joueurs ayant précommandé le jeu, et du 24 au 26 mars pour ceux n'ayant pas précommandé.

Deux phases de béta en vue

La béta ouverte sera accessible sur toutes les plateformes : PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC. Il suffira d'un code à activer sur la plateforme Battle.net pour les joueurs ayant précommandé le titre, pour les autres, l'accès sera libre en temps souhaité.

Lors de cette béta, l'acte 1 sera accessible dans son intégralité : tâches principales et secondaires seront présentes et il sera possible de découvrir le début de l'intrigue du jeu. Pour l'occasion, Blizzard compte augmenter le drop de butins de valeur, tout en précisant qu'il ne sera pas possible de dépasser le niveau 25. En outre, les 5 classes de personnages seront jouables.

Blizzard précise également qu'il sera possible de transférer sa progression et son butin d'un week-end de test à l'autre. Mais lorsque le jeu sortira, toute la progression sera perdue et les joueurs devront repartir sur de nouvelles bases.