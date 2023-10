Après avoir enregistré de bonnes critiques lors de sa sortie, Diablo 4 a droit à une véritable descente aux enfers : les différentes mises à jour ont corrigé foule de bugs, mais entrainé un rééquilibrage et des modifications dans le loot et certaines mécaniques qui ont profondément changé le titre, mais pas dans le bon sens.

Blizzard annonçait faire amende honorable en lançant sa saison 1... Peine perdue, puisque l'exode des joueurs a débuté bien avant la mi-saison. Aussi, les développeurs partageaient nombre de promesses arrivant avec la Saison 2 : la saison du sang disponible depuis ce mardi soir.

Une saison 2 qui devait faire oublier les déboires du jeu

Malheureusement, rien ne se passe comme prévu puisque la saison, qui devait être déployée à 19h a connu un report de quelques heures. Blizzard a annoncé que suite à de graves problèmes techniques, le lancement ne pouvait avoir lieu à l'heure prévue. C'est donc finalement avec 2 heures de retard, vers 21h que la saison 2 s'est rendue accessible...

Accessible, mais pas dans les meilleures conditions : Blizzard a précisé qu'il faudrait quelques jours pour corriger l'intégralité des problèmes. L'éditeur a donc fait un choix : celui de mettre en pause le jeu crossplateformes, chaque joueur étant ainsi limité à sa plateforme, sans aucun mélange sur les serveurs.

À ce jour, le titre souffre toujours de nombreux problèmes : des bugs mineurs, mais surtout des problèmes sur certains serveurs.

Des problèmes de connexion en pagaille

On assiste ainsi à des zones qui sont inaccessibles puisque le joueur subit un effet de rollback permanent à l'approche de certaines zones (il revient automatiquement en arrière.) Pire encore, ces rollbacks entrainent parfois un blocage de l'écran : une zone de terrain est affichée, mais plus le joueur ni les monstres, avec l'impossibilité de se téléporter ou d'attaquer... Situation plus que délicate pour les joueurs hardcores dont la mort du personnage est définitive.

Selon les serveurs (les joueurs sont aléatoirement propulsés sur différents serveurs sans possibilité de les identifier ou d'en changer manuellement), il est même parfois simplement impossible d'atteindre les PNJ. Cette situation se constate fréquemment dans la principale ville de Sanctuaire : Kyovashad.

Blizzard devrait progressivement corriger le tir au fil de mises à jour côté serveur et client. L'affaire ne devrait pas prendre plus de quelques jours, mais dans l'attente, on peut considérer que le lancement est plutôt raté pour celui qui voulait se faire racheter...