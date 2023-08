Un bug frappe certains joueurs sur Diablo IV depuis le lancement de la saison de la malfaisance.

Blizzard a confié avoir manqué d'un peu de temps pour préparer le patch 1.1 et cela a entrainé quelques bugs. Un notamment se révèle contraignant puisqu'il concerne la progression du périple saisonnier.

Pour progresser dans le pass de combat, les joueurs sont amenés à réaliser plusieurs objectifs listés dans un menu dédié. Or l'un d'entre eux implique d'ouvrir une offrande torturée de n'importe quel type pendant une vague infernale. Ces événements sont lancés par cycle sur Sanctuaire et ne durent qu'une heure.

Malheureusement, pour certains utilisateurs (et nous l'avons vérifié), il apparait que l'ouverture de ces offrandes n’est pas comptabilisée et que la récompense du périple n'est ainsi pas accordée.

Le bug a été confirmé par Blizzard et Mike Ybarra en personne a indiqué qu'il était trop tard pour le corriger dans la mise à jour prévue aujourd'hui qui se centre principalement sur l'augmentation de la densité des monstres dans les donjons et les vagues infernales, ainsi que sur le rééquilibrage de puissance et d'XP.

Mike Ybarra annonce que le bug du périple saisonnier devrait être corrigé autour du 15 aout, dans le cadre de la diffusion d'une autre mise à jour.

En attendant, le bug a de quoi faire râler les joueurs : la progression sur Diablo 4 n'est pas de tout repos et la saison a une date limite fixée au 17 octobre prochain.