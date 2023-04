Blizzard l'avait annoncé : ce sont 2,6 millions de joueurs qui se sont adonnés aux deux phases de Béta de Diablo 4 avec plus de 62 millions d'heures de jeu et énormément de retours parmi ces derniers.

Si l'engouement était au rendez-vous pour nombre de fans, la béta a également essuyé quelques critiques tant au niveau du gameplay que certaines classes (druide principalement). Des remontées bien prises en compte par Blizzard qui annonce déjà les changements qui seront opérés sur le titre pour sa sortie officielle :

DONJONS

Agencement des donjons

L’un des commentaires les plus fréquents concernait le fait que les personnages-joueurs avaient l’impression de devoir constamment revenir en arrière dans certains donjons. Nous avons optimisé plusieurs donjons dans toutes les zones afin de limiter les retours en arrière. Voici une liste des donjons concernés par les mises à jour de l’agencement, notamment dans la zone des pics Brisés :

Porte de la caldera

Catacombes profanées

Cabanon délabré

Cité interdite

Chute des gelées

Émanation immortelle

Caserne de Kor Dragan

Bois Mutilés

Grotte de Balafraîche

Commentaire de l’équipe de développement : L’objectif principal des modifications apportées à l’agencement des donjons était de limiter certains types de retours en arrière qui nuisent à l’expérience de jeu. Par exemple, les personnages-joueurs devaient auparavant entrer dans des salles annexes pour interagir avec des objectifs de structure, ce qui les obligeait à refaire le même chemin. De nombreux objectifs de structure ont donc été repositionnés le long des chemins principaux des donjons, ce qui les rend plus faciles à atteindre et permet d’explorer facilement le donjon après avoir vaincu la structure.

Évènements de donjon

La probabilité qu’un évènement apparaisse à l’intérieur d’un donjon est passée de 10 % à 60 %.

Jouabilité des donjons

Pour éviter de devoir revenir en arrière, un petit nombre de monstres isolés chercheront le personnage-joueur pour l’aider à remplir l’objectif Tuer tous les monstres.

Lorsque l’animus est récolté, le personnage-joueur et les alliés proches :

obtiennent 10 ressources.

réduisent tous les temps de recharge actifs de 1 seconde.

Le temps de canalisation du dépôt de l’animus a été réduit de 3 à 0 secondes.

Le délai de Sauvetage a été réduit de 3 à 1,5 seconde.

Tous les objectifs de Sauvetage donnent désormais une potion de soins lorsqu’ils sont terminés.

Lorsque vous transportez la statue des Anciens, la pierre de sang, la boîte mécanique ou la pierre sculptée, vous bénéficiez d’un bonus d’Inertie qui augmente de 25 % votre vitesse de déplacement et celle de vos alliés proches.

Le temps de canalisation des piédestaux a été réduit de 2 à 0 seconde.

Replacer un objet transportable sur son piédestal restaure désormais entièrement les points de vie, les ressources et les potions, et réinitialise les temps de recharge de tous les personnages-joueurs à proximité.

L’emplacement de toutes les portes sera épinglé sur la minicarte lorsqu’elles seront ouvertes.

Tous les objectifs de structure des donjons ont désormais des mécaniques de combat supplémentaires que les personnages-joueurs doivent surmonter.

Commentaire de l’équipe de développement : bien que nos donjons offrent une variété d’objectifs à remplir, les commentaires des joueurs et joueuses indiquaient que le fait de remplir chacun d’entre eux était fastidieux. Nous espérons que l’octroi de bonus, tels que l’augmentation de la mobilité lors du transport de certains objets d’objectifs, permettra de simplifier et varier l’expérience liée à l’accomplissement de ces objectifs. Cet ajustement n’est qu’un point de départ, et nous avons l’intention d’appliquer cette philosophie aux clés dans une prochaine mise à jour.

CLASSES

Général

Les effets tels que l’étourdissement et le gel peuvent être appliqués aux monstres élites deux fois plus longtemps avant qu’ils ne deviennent inarrêtables.

Les compétences de classe ont été étudiées afin de confirmer que toutes les classes ont accès à des compétences suffisantes pour supprimer les effets de perte de contrôle.

L’efficacité de nombreux pouvoirs légendaires a été améliorée.

Barbare

Une réduction fixe de 10 % des dégâts passifs a été ajoutée pour la classe de barbare. Les effets de réduction des dégâts de certaines compétences passives de l’arbre des compétences ont été réduits pour compenser.

La compétence Tourbillon inflige désormais plus de dégâts et consomme plus de fureur.

L’amélioration de compétence Coup double restitue l’intégralité de son coût en fureur lorsqu’elle est utilisée sur des adversaires étourdis ou renversés.

Druide/Druidesse

Les compétences de compagnon infligent désormais beaucoup plus de dégâts supplémentaires.

Le temps de recharge des toutes les compétences ultimes a été réduit.

Des améliorations de jouabilité ont été apportées à Mutilation et Pulvérisation.

L’utilisation d’une compétence autre que celle de métamorphose permet au druide ou à la druidesse de reprendre sa forme humaine.

Nécromancien/Nécromancienne

Les serviteurs invoqués mourront plus souvent, ce qui obligera les personnages-joueurs à utiliser plus souvent les cadavres.

Les statistiques de nombreux bonus du Livre des morts ont été augmentées.

Les dégâts infligés par la compétence Explosion macabre ont été réduits.

La luminosité des guerriers et mages squelettes a été réduite.

Voleur/Voleuse

Les bonus des améliorations des compétences de subterfuge ont été augmentés.

Les bonus de plusieurs compétences passives ont été augmentés.

Le temps de recharge de toutes les compétences d’imprégnation a été augmenté.

Sorcier/Sorcière

Les dégâts de Trait de Foudre ont été augmentés et le coût en mana pour le lancer a été réduit.

Les dégâts de Chaîne d’éclairs et son efficacité contre les boss ont été réduits.

Le temps de recharge du bonus d’enchantement de la compétence Incinération a été réduit.

Les murs de feu apparaissent désormais plus fréquemment sous les adversaires lors de l’utilisation de leur bonus d’enchantement.

Les chances d’obtenir un coup de chance pour le bonus d’enchantement de la compétence Météore ont été augmentées.

Commentaire de l’équipe de développement : chaque fois que nous apportons des modifications à nos classes, c’est dans le but de leur donner, ainsi qu’à leurs compétences, plus d’impact et de puissance. Vos commentaires nous ont aidés à maintenir cet idéal. Certains personnages-joueurs ont judicieusement remarqué que certaines compétences étaient trop puissantes. L’un de nos objectifs pour les compétences est de les rendre intéressantes à manier et interactives en termes d’objets et de sensations de combat. Nous avons apporté quelques modifications à cet égard, notamment en ce qui concerne les serviteurs du nécromancien et de la nécromancienne. Nous les avons rendus plus vulnérables au combat, pour faire en sorte que le fait de ressusciter les morts devienne un élément plus actif du style de jeu du nécromancien et de la nécromancienne.

Le lancement n’est que la première étape de notre voyage sur l’équilibrage des classes, et vous pouvez vous attendre à d’autres mises à jour qui s’appuieront sur ce pilier de Diablo IV.

IU

Correction d’un problème qui empêchait la lecture d’écran intégrée de lire les invites des touches, les détails des options du jeu et d’autres textes de l’interface utilisateur.

Correction d’un problème qui empêchait d’associer des actions à la molette de la souris.

Correction d’un problème qui empêchait d’associer Esquive au stick analogique droit de la manette.

La discussion s’affiche désormais sur la gauche de l’écran lorsque la barre d’actions est centrée.

Les caractéristiques d’un personnage seront affichées par défaut lorsque les personnages-joueurs cliqueront sur le bouton Matériaux et caractéristiques dans leur inventaire.

Les raccourcis Déplacer et Interagir peuvent désormais être affectés à un seul bouton, tandis que le raccourci d’attaque principale est affecté à un bouton secondaire.

La police Sans Serif utilisée dans le jeu a été remplacée par une nouvelle police Serif.

COMBATS

Correction de plusieurs problèmes qui empêchaient les boss, comme le Boucher, de réagir.

La difficulté du Boucher a été revue et il présentera un plus grand défi dans les niveaux de monde III et IV.

Des boss, parmi lesquels Tchort, Malnok et Vhenard, ont été revus en fonction de la difficulté des personnages de mêlée, ce qui a entraîné des changements en termes d’attaques et de mécaniques de combat.

Correction d’un problème à cause duquel les brutes vampires utilisant l’affixe Enchantement d’ombre pouvaient lancer Empaler à la chaîne.

CAVES

Augmentation des chances qu’un évènement de donjon se produise dans les caves.

Les caves rapporteront désormais systématiquement un coffre une fois terminées.

Correction d’un problème à cause duquel les caves apparaissaient comme terminées prématurément.

Correction d’un problème qui empêchait l’apparition du monstre élite garanti dans une cave.

CONFORT DE JEU GÉNÉRAL