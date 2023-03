La bêta de Diablo 4 va fermer ses portes ce 27 mars à 21h et le titre a provoqué son petit effet sur la communauté. Les fans sont ainsi globalement ravis de la tournure du titre qui mise sur des nouveautés bien senties : monde ouvert, destriers, mécaniques de jeu plus poussées... Et même si l'on assiste à quelques critiques concernant l'interface de jeu ou les choix artistiques concernant la classe du druide, le jeu rassure les fans de la saga.

Diablo 4 : le retour du Hack n Slash de légende

L'univers s'annonce énorme, tout comme les donjons et l'aspect MMORPG séduisent les joueurs. Et visuellement, le titre est également aguicheur : sur PC, il tire profit des cartes graphiques RTX de Nvidia et mêle Ray Tracing et DLSS.

Avec une sortie prévue sur console, il est bon de comparer au moins graphiquement les différentes versions. Toutes les plateformes ne sont ainsi pas logées à la même enseigne, et comme dans bien des cas, la version PC sera la plus poussée : on pourra lancer le jeu en 4K sans limites de FPS.

Sur Xbox Series S, il faudra se limiter à une définition 1440p en 60fps. Sur PS5 et Xbox Series X, on se limite au 2160p et 60 fps, mais les temps de chargement devraient être plus courts.

La vidéo de comparaison permet de se faire une idée des différences et de noter surtout que la Xbox Series S, même si Microsoft la présente comme une console de nouvelle génération, reste à la traine avec des textures bien plus floues et une gestion des lumières parfois chaotique.

Entre PS5 et Xbox Series X, peu de différence notable : même si l'on note quelques chutes de FPS à certains moments, les 60 FPS sont respectés la plupart du temps.