Si Diablo 4 proposera bel et bien un scénario comme ses prédécesseurs, inutile d'y aller par quatre chemins : ce qu'attendent la majorité des joueurs se situe au-delà de l'histoire de base.

Le contenu Endgame reste le point principal d'attraction du Hack n Slash, et Blizzard a compris qu'il fallait mettre les bouchées doubles pour conserver les joueurs. Le peu de contenu à la sortie initiale de Diablo III avait largement fait débat avant de donner naissance à de nouveaux challenges, notamment les failles classées, donjons d'ensemble, l'évolution du parangon, des objets anciens et primordiaux...

Blizzard met le paquet sur le Endgame

Avec Diablo 4, Blizzard prévoit d'emblée une foule de contenu pour les joueurs et ce sont les développeurs qui détaillent le tout dans une vidéo dédiée, afin de rassurer un peu moins de 2 mois avant la sortie officielle du titre.

Une fois l'histoire bouclée, les joueurs pourront donc revenir à Sanctuaire pour continuer d'explorer la carte pour parfaire leur équipement et se lancer dans de nouveaux défis.

De façon logique, on pourra accéder à de nouveaux paliers de difficulté avec des ennemis plus nombreux, plus coriaces, des packs de boss disposant de nouveaux affixes, pour profiter, en contrepartie, de loot plus intéressant tant en quantité qu'en qualité. Le système de Parangon sera de retour sous une forme différente avec une progression sur un tableau et des caractéristiques à débloquer en formant un chemin, sachant qu'il sera possible de faire tourner le tableau pour l'attaquer par ses 4 côtés en même temps.

Plus de 120 donjons prévus

Au total, on évoque pas moins de 120 donjons différents... Avec une variante clé : chaque donjon pourra également être transformé en donjon du Cauchemar (versions plus sombres, avec de nouveaux monstres et un niveau de difficulté bien plus élevé)

Il sera également question de donjons spécialisés dans le PvP (Fields of Hatred) et un équivalent du cube horadrique qui permettra, avec diverses recettes, de transformer son équipement basique en légendaire.