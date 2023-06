Il aura fallu attendre plusieurs années pour que Diablo 3 ait droit à sa première (et dernière) extension avec Reaper of Souls, puis si l'on peut le considérer ainsi, l'extension du nécromancien qui se voulait payante.

Diablo 4 pourrait être bien mieux loti et profiter d'un suivi plus nourri de la part de Blizzard puisque le jeu à peine sorti, il est déjà question des extensions. C'est Rod Fergusson, responsable de la licence qui a indiqué que Blizzard en attendait beaucoup de Diablo 4 et que les équipes assurent désormais la préparation des saisons et du nouveau contenu.

Mais ce contenu ne se résumera pas aux traditionnelles saisons puisque deux extensions sont déjà prévues. Il s'agira là d'une première pour la franchise puisque chaque Diablo n'aura connu qu'une seule extension par le passé dans le meilleur des cas.

Pas une, mais deux extensions en vue

Pour ne pas se brider, les développeurs ont décidé d'une fin de l'histoire de Diablo 4 relativement ouverte qui laisse une grande liberté à une suite, et donc aux extensions. Tout au fil du jeu, on apprend que la carte ne correspond finalement qu'à la partie Est de Sanctuaire, laissant l'idée que les joueurs n'ont pour l'instant accès qu'à la moitié d'une carte bien plus grande...

Les extensions pourraient ainsi ouvrir l'accès à une plus grande carte avec divers biomes... D'ailleurs certaines parties de cartes inexplorées pourraient plus simplement être ajoutées au fil des saisons avec des missions spécifiques comme c'était déjà le cas avec Diablo III.