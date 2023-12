La tendance s'inverse pour Diablo 4 : le jeu de Blizzard lourdement critiqué par les joueurs pour son manque de contenu endgame sur la plateforme Steam connait un revirement de situation étonnant.

Mal noté jusqu'ici, le titre a connu une avalanche de critiques positives sur la plateforme de Valve, en réponse à sa semaine de gratuité. Car la semaine passée, Blizzard a profité du lancement de Diablo 4 sur la plateforme Steam pour le rendre accessible à l'ensemble des joueurs souhaitant le tester.

Il s'agit d'une première pour l'éditeur qui préférait jusqu'ici imposer aux joueurs de basculer sur son propre store : Battle.net. L'idée était donc de tenter de séduire les joueurs et l'opération a visiblement réussi puisque le titre a profité d'une vague d'évaluations très positives...

Des évaluations qui soulèvent toutefois quelques soupçons puisque la majorité de ces avis ont été postés par des joueurs ayant un temps de jeu plutôt démesuré sur le titre : 1600 heures avec un message identique à chaque fois. Ces évaluations ont été supprimées depuis, et Diablo 4 semble conserver des évaluations plutôt positives dans l'ensemble.

La campagne de bot pourrait avoir un lien avec les Steam Awards et Games Award de cette semaine, afin de booster la popularité apparente du titre pour encourager les joueurs à revenir sur le titre... Reste que les deux dernières semaines, ces évaluations permettaient également d'obtenir un badge et de l'XP Steam, il se pourrait donc que la campagne ait été organisée à titre plus personnel et ne serve finalement pas les intérêts directs de Blizzard. Elle aurait également pu servir de test pour vendre des services de botting par la suite en se faisant un coup de publicité.